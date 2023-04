Após testar positivo para Covid, deputado cearense não viaja à China em comitiva presidencial

O deputado federal AJ Albuquerque (PP) desistiu de viajar à China junto com a comitiva do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) após testar positivo para a Covid-19. O teste para identificar a doença é uma das exigências para entrar no país asiático.

Segundo o deputado AJ Albuquerque, ele está sem sintomas, mas segue protocolo de saúde, em quarentena em Brasília. "Espero que na próxima semana esteja apto a retornar aos trabalhos", escreveu o parlamentar.

AJ Albuquerque era um dos cearenses que participaria da visita. Com a desistência, embarcaram, nesta terça-feira (11), apenas o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e a senadora Augusta Brito (PT).

Elmano de Freitas publicou, na manhã desta quarta-feira (12), que a comitiva está no último trecho da viagem à China. Ele reforçou que o principal foco dele no país asiático serão acordos que tratam de energias renováveis, principalmente do Hidrogênio Verde.