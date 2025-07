André Fernandes posa com Bolsonaro de tornozeleira em evento com tumulto em Brasília; veja foto

O deputado federal cearense André Fernandes (PL) posou para uma foto ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta segunda-feira (21), em Brasília. O ex-mandatário foi até a Câmara dos Deputados para acompanhar um ato com parlamentares aliados; o evento, no entanto, terminou em tumulto.

Na fotografia, publicada nas redes sociais, Fernandes aparece ajoelhado ao lado de Bolsonaro. Ele aponta para o equipamento preso no tornozelo do correligionário. O cearense publicou a mesma imagem nos "stories", onde acrescentou a música "Que País É Esse?", da banda Legião Urbana, como trilha sonora.

No post, o deputado cearense acrescentou ainda uma legenda em que critica a "prisão de um homem honesto". "A maior injustiça da história do Brasil! Prenderam um homem honesto, enquanto um criminoso governa o país. Estou contigo até o fim, meu presidente", escreveu.

Legenda: Em meio ao tumulto, algumas pessoas caíram durante a saída do ex-presidente Foto: Reprodução/Beatriz Matos

Bolsonaro posou para fotos exibindo a tornozeleira eletrônica ao lado de vários deputados. Na saída do ato, houve correria, uma mesa de vidro foi quebrada e algumas pessoas caíram. No tumulto, um deputado acabou ferido no rosto.

Legenda: Danos provocados durante a correria na Câmara dos Deputados Foto: Reprodução/Beatriz Matos

ENTREVISTA

A intenção do ex-presidente era conceder uma entrevista coletiva após o ato na Câmara, contudo, o ministro do Supremo Tribunal (STF) Alexandre de Moraes reforçou, em despacho, nesta segunda-feira, a proibição de Jair Bolsonaro usar as redes sociais e alertou que ele corre risco de ser preso em caos de desrespeito. Moraes pontuou que a medida inclui transmissões, retransmissões, veiculação de áudios, vídeos e transcrições de entrevistas.

Ainda assim, na saída do local, o político apontou para a tornozeleira e fez uma espécie de pronunciamento.

"Não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação em nosso país. Uma pessoa inocente. Covardia o que estão fazendo com um ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus", disse Bolsonaro.

Legenda: Bolsonaro exibe a tornozeleira eletrônica na Câmara dos Deputados Foto: Reprodução/Instagram

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Desde sexta-feira (18), Bolsonaro é monitorado por tornozeleira eletrônica. O equipamento foi instalado no político após uma operação da Polícia Federal (PF) cumprir mandados de busca e apreensão na residência do ex-presidente.

Ele também deve permanecer em casa entre 19h e 6h, assim como nos fins de semana, além de não poder usar redes sociais. Bolsonaro ainda fica impedido de se comunicar com o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e de falar com embaixadores, diplomatas estrangeiros e outros réus ou investigados pelo STF.