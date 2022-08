'Aliança de prefeito, deputados e partidos não é tão vital nesse momento', diz Capitão Wagner

O candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner (União Brasil), cumpriu agenda de campanha, nesta sexta-feira (19), no Mercado Central, no Centro de Fortaleza, e declarou que, no atual momento, o arco de aliança com prefeitos, deputados e partidos “não é tão vital”. Em relação ao prefeito de Caucaia, Vitor Valim (sem partido), que já foi seu aliado e nesta disputa apoia Elmano (PT), Wagner garante que respeita a decisão, mas acrescenta que o gestor deve “prestar contas com o próprio eleitorado”.

Wagner reconhece a relevância dos apoios, inclusive menciona como eles contribuem para seu maior tempo de propaganda eleitoral na TV, mas reitera que tem focado na parceria “com o povo do Ceará”. Na atividade de campanha, Wagner, junto ao candidato a vice Raimundo Gomes de Matos (PL) e a candidata ao Senado, Kamila Cardoso (Avante), percorreram os boxes do Mercado Central e cumprimentaram vendedores e visitantes.

Questionado sobre o apoio de Valim a Elmano para o Governo, e a Camilo Santana, na disputa ao Senado, o candidato do União Brasil afirmou que “na eleição de 2018, sem eu pisar na cidade de Caucaia, até porque nós tínhamos um candidato a deputado federal lá, eu tirei 21 mil votos. Eu fui o (deputado) federal mais votado no município de Caucaia”.

De acordo com Capitão Wagner, ainda destacando seu “bom desempenho”, a sua campanha acredita que cidades da Região Metropolitana, como Caucaia e Maracanaú, “têm um reflexo muito grande do que acontece em Fortaleza”. Nesta sexta-feira (19), ele cumprirá agenda em Caucaia e acrescenta que irá para lá “de forma independente, fazer uma campanha independente”.

Capitão Wagner Candidato ao Governo do Ceará “A gente respeita o posicionamento do prefeito (Vitor Valim). Acho que ele é que tem que prestar contas com o eleitor dele dos posicionamentos dele. De forma alguma vamos exigir que ele tenha um posicionamento diferente. A gente torce para que ele faça uma grande gestão. Tanto eu, como a Kamila e o Raimundo Matos estamos focados na nossa campanha”.

Tempo de Propaganda

Sobre as alianças, Wagner também enfatizou que ter o maior tempo de propaganda no rádio e na TV, o deixa a aliança muito feliz, pois “duvidavam da nossa capacidade de dialogar com os partidos e formatar um arco de aliança sólido''.

Ele acrescenta que o tempo de quase 4 minutos na TV é benéfico, pois, é através desse meio que irá chegar “na casa de cada cearense, mostrar nossas propostas, mostrar o que o nosso projeto nos diferencia dos demais projetos”. O canditato também informou que durante a semana pretende fazer campanha em Fortaleza e no fim de semana segue para o interior. Neste próximo terá agenda em Sobral.

Legenda: O candidato percorreu boxes e conversou com vendedores e visitantes Foto: Thiago Gadelha

A candidata ao Senado, Kamila Cardoso, também destacou que “os meios de comunicação vão ser os meus maiores aliados porque vai ser a oportunidade de mostrar quem é a Kamila Cardoso”. Ela explica que não terá condições de viajar pelo Ceará e que a propaganda será uma das estratégias de aproximação com a população do interior.

O espaço no rádio e na TV, reitera a candidata, “vão fazer com que minha mensagem chegue em todo o Ceará. Mostrar Kamila Cardoso, que é mãe, mulher, advogada, e mostrar que no Senado podemos ter sim essa representatividade”.

Sobre a primeira semana de campanha, Wagner assegura que tem considerado o movimento “tranquilo” e diz que tem proposto aos demais candidatos ao Governo que se façam “debates qualitativos e sem agressões, focado em propostas”.

Ele também mencionou algumas proposições como a isenção do pagamento do IPVA para quem tem motocicleta de até 170 cilindradas no Ceará e pretensões na área da segurança pública. Duas delas são: garantir uma parceria com o FBI (Federal Bureau of Investigation em tradução livre Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos) e com a Polícia Federal para instalar no Ceará, segundo ele, “o maior escritório de inteligência policial no Brasil”, e reforçar o policiamento no interior, colocando policiais não só na sede das cidades, mas também nos distritos.









