Após derrota por prefeitura em Caucaia, Elmano aposta em aliança com Valim, ex-adversário de 2020

Candidato ao Governo do Ceará, Elmano de Freitas (PT) ressaltou a parceria com o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Sem Partido), como um dos diferenciais para a disputa no município da Região Metropolitana de Fortaleza. Ele falou que a prioridade para o município será o investimento em obras e na geração de emprego, com foco no setor de turismo. Ainda nesta sexta-feira (19), ele participa de inauguração de comitê em Caucaia, onde também cumprirá agenda o adversário na disputa pelo Governo, Capitão Wagner (União Brasil).

Candidato a Prefeitura de Caucaia em 2020, Elmano acabou ficando apenas na quarta colocação. No segundo turno, apoiou o ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) que enfrentava Valim pelo comando da prefeitura.

Oriundo do grupo político de Capitão Wagner, Vitor Valim se aproximou do ex-governador Camilo Santana (PT) desde a posse como prefeito, em 2021. Neste ano, Valim se desfiliou do Pros e rompeu com o grupo de oposição. Ele continua a integrar a base aliada da governadora Izolda Cela (sem partido) e participou da convenção que oficializou as candidaturas de Camilo e Elmano, ao Senado e ao Governo, respectivamente.

Segundo Elmano, na campanha deste ano o foco será na geração de emprego com foco no turismo do município. Grandes obras também deve ser priorizadas, como a implantação de espigões na orla de Caucaia e a conclusão do Anel Viário.

Elmano de Freitas Candidato ao Governo do Ceará "Vamos continuar essa parceria com o prefeito Vitor Valim. Queremos aproveitar a experiência de Caucaia, de transporte gratuito para aquela população. Queremos discutir isso para as regiões metropolitanas", completou.

O candidato esteve, na manhã desta sexta-feira (19), em caminhada na Comunidade das Quadras, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Ele esteve acompanhado do candidato ao Senado, Camilo Santana, além de Augusta Brito e Janaína Farias, candidatas à primeira e segunda suplência. Também acompanharam a agenda candidatos a deputado estadual e federal de partidos aliados.

No fim da tarde, a partir das 16h30, Elmano irá participar da inauguração do comitê de campanha em Caucaia. A carreata, antes prevista para iniciar as 17 horas no município, foi adiada. Já a carreata de Capitão Wagner está prevista para 19h. O município tem o segundo maior eleitorado do Estado.

Legenda: O candidato reforçou que pretende "mostrar tudo o que foi feito nesses sete anos e meio" na propaganda de rádio e TV Foto: Luana Barros

Propaganda de rádio e TV

Com o segundo maior tempo para a propaganda de rádio e TV entre os candidatos ao Governo do Ceará, Elmano de Freitas afirmou que a prioridade será "mostrar tudo o que foi feito nesses sete anos e meio". "Nós queremos mostrar o que fizemos e o que queremos fazer".

Entre as propostas que devem ser abordadas está a ampliação do Mais Infância e das escolas de tempo integral, além do fortalecimento do investimento em hidrogênio verde e energia eólica.

"E fortalecer demais o turismo, porque nós temos uma retomada após a pandemia, e podemos fazer um fortalecimento muito importante pra gerar uma nova dinâmica econômica", completou.

Candidato ao Senado, Camilo Santana reforçou que irá focar, na propaganda de rádio e TV, em "pedir ao povo cearense a oportunidade". "Eu quero ir ao Senado para ajudar o Ceará e continuar trabalhando para trazer recursos", afirmou.