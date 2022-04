Prefeito de Caucaia não esconde migração para base governista e defende nome de Izolda Cela

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim, após um período de discrição sobre as alianças políticas já não esconde mais que deixou a oposição e passou a integrar a base governista estadual. O gestor se desfiliou do Pros, partido pelo qual foi eleito em 2020, está sem partido, e declara apoio ao nome de Izolda Cela (PDT) na sucessão estadual. "Quem gosta de sua cidade e do seu povo escolhe o lado certo", diz ele.

Prefeito do segundo maior município do Estado, Valim começou a se aproximar do grupo liderado pelo então governador Camilo Santana (PT) e pelo senador Cid Gomes (PDT) ao fim do primeiro semestre do ano passado, com cerca de seis meses de mandato. Um dos fortes interlocutores foi o deputado estadual Salmito Filho (PDT).

Os contatos começaram com a parceria administrativa, principalmente para apoio na área de Segurança Pública.

Esta coluna antecipou a aproximação ainda em julho do ano passado, quando Valim estava tratando de uma reestruturação da segurança pública no Estado.

O primeiro grande investimento do Estado no município, entretanto, foi anunciado em outubro do ano passado. A parceria levará à orla um investimento inicial de mais de R$ 40 milhões na construção de três espigões na praia de Icaraí. O projeto completo contempla, ao todo, 11 espigões para conter o avanço do mar ao longo de 8 km de litoral.

Na oportunidade, a presença e a troca de elogios entre Camilo, Cid e prefeito deram uma sinalização ainda mais forte sobre o novo momento político de entendimento entre eles.

Por alguns meses, Vitor Valim evitou falar de alianças políticas, mas com o fechamento da janela partidária, não há mais dúvidas sobre a sua posição.

Integrado aos aliados

Na última quinta-feira (28), durante a posse do suplente de deputado Silvio Nascimento, que é de Caucaia e foi secretário do município, Valim foi recebido pelo grupo governista com honras de aliado.

Até o deputado Elmano de Freitas (PT) que foi candidato a prefeito em Caucaia fez um depoimento elogioso ao prefeito.

E ele mostrou, de fato, está bem à vontade no meio dos novos aliados. E falou abertamente sobre sua preferência na disputa pelo governo, em contato com este colunista.