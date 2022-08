Em agenda no Pirambu, Elmano defende ampliar Raio e focar em política de juventude contra violência

Ampliar o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) para as cidades acima de 20 mil habitantes e reforçar a inteligência com o Centro Integrado de Segurança Pública são as propostas defendidas por Elmano (PT) para enfrentar, segundo ele, “o grande problema da segurança” no Ceará. Em caminhada pelas ruas do Pirambu, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (18), o candidato reforçou essas pretensões e disse que, em paralelo, irá focar “em uma grande política de juventude” contra a violência.

Outro ponto também enfatizado referente à Segurança Pública é a promessa de reforço da Polícia Civil. “Para nós descobrirmos, encontrarmos, e prendermos os chefes das organizações criminosas”, destacou Elmano. A atividade de campanha contou com a presença da candidata a vice Jade Romero (MDB) e do candidato ao senado, Camilo Santana (PT).

No que diz respeito às políticas para a juventude, a ideia, segundo Elmano, é assegurar grandes parcerias de incentivo financeiro, contado, de acordo com ele, com a eleição de Lula (PT) à presidência e o trabalho de instituições de fomento ao crédito, como o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil.

Elmano de Freitas Candidato ao Governo do Ceará “Nós vamos fazer uma parceria grande com o presidente Lula, com a nossa agência de fomento, com o banco do Nordeste, com o Banco do Brasil, para apoiar jovens que querem montar o pequeno negócio na área da tecnologia da informação e comunicação, na área de energias renováveis”.

Os candidatos iniciaram o percurso no Pirambu pela Rua Padre Cícero e seguiram cumprimentado moradores, rodeados por apoiadores com bandeiras e carros de som.

Pautas no Senado

No Pirambu, Camilo Santana, também disse que, se eleito, no Senado, irá “lutar por todos os recursos para obras e projetos importantes para o Estado”. A pretensão, a partir da experiência no governo, diz ele, é tentar pautar nacionalmente alguns debates que tiveram êxitos e foram desafiadores na realidade estadual.

Legenda: Elmano e Camilo cumpriram juntos, mais uma vez, agenda de campanha na Capital Foto: Thiago Gadelha

“Vamos defender políticas públicas importantes para o país. Defendemos que o Brasil precisa implantar em toda a sua rede de ensino público a escola de tempo integral. O Ceará já é 60% (das unidades), e o Elmano se compromete a universalizar até o final de 2026”, garante Camilo.

Outra pauta é a segurança pública. “O problema da violência no Brasil ultrapassou as fronteiras dos estados. É preciso uma política mais efetiva do Governo Federal até porque a Constituição é muito clara, ela diz que a responsabilidade de combater o narcotráfico, o tráfico de drogas e proteger as fronteiras é do governo federal não são dos estados e municípios”, completa ele.