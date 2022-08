O que o início da campanha eleitoral indica sobre a estratégia de cada um dos candidatos no Ceará

A reta inicial da campanha eleitoral ao Governo do Estado mostra as candidaturas ainda se adaptando, mas já dá sinalizações importantes sobre a disputa que deve ser triplamente polarizada entre Capitão Wagner (União), Roberto Cláudio (PDT) e Elmano de Freitas (PT). A incursão destes dois últimos em diferentes regiões do Interior logo no primeiro dia mostra a prioridade que devem dar às regiões do Estado. O ritmo de viagens aponta para as estruturas de campanha de cada um dos candidatos e também mostra as apostas de cada um em se aproximar do eleitor. Elmano de Freitas

Foto: Thiago Gadelha A campanha petista começou em uma toada já esperada: o ex-governador Camilo Santana colado no candidato a governador Elmano de Freitas. Os dois estiveram juntos em todas as agendas. Os atos começaram em Fortaleza, pela manhã, e se encerraram à noite, no Cariri, reduto eleitoral mais forte do candidato ao Senado.

Um outro destaque da reta inicial petista foi a aposta em viajar para três diferentes regiões do Estado com foco em monumentos religiosos. Elmano esteve em Canindé, Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato.

Essa estratégia de atrair o público religioso tem sido repetida pelo candidato Capitão Wagner. Ao apostar nestes pontos de contato com o eleitor logo no primeiro dia, Elmano sinaliza que está também atento ao voto com essas características.

Roberto Cláudio

Foto: Thiago Gadelha A campanha do PDT começou demonstrando estrutura e presença nas diferentes regiões do Estado. Roberto Cláudio iniciou o dia com caminhada na Capital, mas logo viajou para outras cidades. Um destaque do primeiro dia de campanha foi a ida para redutos eleitorais de grandes apoiadores da campanha do partido. Além de Fortaleza, de onde foi prefeito, Roberto Cláudio esteve em São Gonçalo do Amarante, um reduto eleitoral de um aliado dele, candidato a deputado estadual Cláudio Pinho. Em seguida, agenda dele foi em Aracati, cidade governada por Bismarck Maia (PDT), outra liderança próxima do pedetista. E os eventos se encerraram em Tauá, nos Inhamuns, cidade sob comando de Patrícia Aguiar (PSD), esposa do candidato a vice na chapa, Domingos Filho. Capitão Wagner

Foto: Kid Júnior A campanha do União Brasil foi focada na Capital, no primeiro dia. Wagner apostou no reduto em que mais tem capilaridade. Além de vereador de Fortaleza, ele foi candidato a prefeito da Cidade por duas vezes com bom desempenho nas urnas.