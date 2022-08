Elmano Freitas minimiza desconhecimento no interior do Ceará: 'a campanha está apenas começando'

Candidato ao Governo do Ceará, Elmano Freitas (PT) minimizou o fato de não ter o mesmo grau de conhecimento entre o eleitor do Interior e da Capital. O candidato participou de adesivaço ao lado de Camilo Santana (PT) no cruzamento das avenidas Antônio Sales com Rui Barbosa, na noite desta quarta-feira (17), em Fortaleza.

O deputado estadual licenciado aposta que a campanha deverá crescer com o início da propaganda gratuita no rádio e na televisão, além de visitas a municípios do inteior ao longo das próximas semanas.

"Nós vamos ficar conhecidos visitando os municípios, pelo programa de televisão, pelas redes sociais, e há municípios que eu já caminho há muito tempo. Eu acho que isso é um processo. A campanha está apenas começando", disse o petista.

Elmano tem cumprido agendas em Fortaleza, mas já realizou visitas ao lado do candidato ao Senado, Camilo Santana, em municípios da região do Cariri. O ex-governador inclusive é uma das apostas de Elmano para interiorizar a candidatura do partido ao Palácio da Abolição.

Disputa

Em meio ao discurso de evitar embates nas eleições deste ano, Elmano declarou que a campanha deverá trabalhar para derrotar a candidatura de oposição no Ceará, representada por Capitão Wagner (União). "Nós preciamos derrotar o capitão de lá e o capitão de cá", disse.

Candidata a vice na chapa do PT, Jade Romero (MDB) destacou a participação feminina na chapa majoritária ao Governo do Ceará. "A gente precisa sim ter mais mulheres na política. Que nas próximas eleições a gente possa ter algo mais próximo ou uma paridade entre as candidaturas", defendeu.

Entre as promessas de governo para fortalecer a força feminina nos espaços de poder, a candidata afirmou que a gestão irá equiparar no secretariado a indicação de homens e mulheres. "Vamos nomear um secretariado com metade mulheres. Esse primeiro passo vai ser um grande ponto na participação da mulher na política", disse.

