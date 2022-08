Elmano ressalta propostas de mobilidade urbana e diz que fará campanha sem 'nenhum tipo de ataque'

Em seu primeiro ato de campanha, o candidato do PT ao Governo do Ceará, Elmano de Freitas, defendeu propostas de mobilidade urbana. O assunto teve relação com o local escolhido para o primeiro evento: a estação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no bairro Parangaba, nesta terça-feira (16).

"Queremos garantir a integração nas Regiões Metropolitanas, garantir essa obra tão importante do VLT, concluir as obras do Metrô, e garantir a conclusão do Anel Viário que enfim o Governo Federal aceitou passar para o Governo do Estado o convênio para executarmos plenamente essa obra. Vou concluir o Anel Viário", disse Elmano ao chegar ao VLT.

Ele também ressaltou como proposta concluir as obras de ligação do município de Missão Velha à BR-116. Ainda hoje, Elmano, com a candidata a vice, Jade Romero (MDB), e o candidato ao Senado, Camilo Santana (PT), cumprem agenda no Cariri.

"Vou continuar esse programa Ceará de Ponta a Ponta, garantir pavimentação de qualidade porque a infraestrutura é muito importante, inclusive para a comodidade na área da saúde, para as pessoas serem transportadas quando precisarem, para a produção e para a circulação de mercadorias", disse o candidato, em referência a programas do atual Governo do Estado.

Disputa eleitoral

Elmano também falou sobre os embates com adversários que disputam o Governo e disse que fará campanha sem ataques.

"Não vamos fazer nenhum tipo de discussão, de ataque ou de acusação, queremos uma campanha de elevado nível, temos um legado a defender", afirmou.

Legenda: Elmano e Camilo Santana durante percurso do VLT em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Questionado sobre a declaração do candidato do PDT a presidente, Ciro Gomes, que falou em "entregar o Ceará para Capitão Wagner (...) para dar valor ao que se tem", em entrevista ao Roda Vida, ontem, Elmano voltou a dizer que sua compreensão é "de não entrar em nenhum tipo de briga".

Izolda Cela

Ele também voltou a falar sobre a relação com a governadora Izolda Cela (sem partido) e a possível participação dela na campanha.

"Vou aguardar o momento que ela entender adequado. A maior coisa que a gente tem que ter sobre essa governadora é respeito", disse.