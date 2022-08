Elmano começa campanha no VLT da Parangaba, em Fortaleza, ao lado de Camilo e Jade

O candidato do PT ao Governo do Ceará, Elmano de Freitas, deu largada na campanha eleitoral nesta terça-feira (16) com agenda na estação do VLT da Parangaba, junto com o candidato ao Senado, Camilo Santana (PT), e a candidata a vice-governadora, Jade Romero (MDB).

A mobilização começou por volta das 7h30, mas os candidatos chegaram cerca de uma hora depois. Os apoiadores se concentram na entrada da estação. Camilo, Elmano e Jade embarcaram no VLT por volta de 8h50 e fizeram o percurso de 13km pelo modal, passando pelas 10 estações, chegando a do Iate, às 9h40.

Em cada estação, eles desceram para fazer fotos com passageiros.

Com o VLT lotado com os habituais usuários e tomado pelos apoiadores, Camilo ressaltou que o equipamento, utilizado no primeiro dia da campanha, é um "legado de seu governo". Na viagem, enfatizou também que fará uma "campanha sem ódio" e reiterou o argumento que, caso Elmano ganhe, "será uma gestão de continuidade".

Legenda: Elmano, Camilo e Jade percorreram as 10 estações do VLT Parangaba-Mucuripe Foto: Thiago Gadelha

Elmano também destacou que o ponto escolhido para início da campanha reforça que “nós queremos garantir uma integração muito grande com a Região Metropolitana. Garantir obras tão importantes como o VLT. Concluir as obras do metrô, muito importantes para Fortaleza e Região Metropolitana. E concluir o anel viário, que enfim, o Governo Federal aceitou passar para o Governo do Estado para executarmos plenamente essa obra”.

Ele também fez menção à continuidade do atual governo. "Vou continuar esse programa Ceará de Ponta a Ponta, garantir pavimentação de qualidade porque a infraestrutura é muito importante, inclusive para a comodidade na área da saúde, para as pessoas serem transportadas quando precisarem, para a produção e para a circulação de mercadorias", disse o candidato, em referência a programas do atual Governo do Estado.

No trajeto, apoiadores, com bandeiras e caixas de som, cantavam o jingle que destaca "o Ceará três vezes mais forte", em referência à parceria de Camilo, Elmano e o candidato a presidente pelo PT, Lula.

Legenda: Camilo enfatizou que o VLT é um legado da sua gestão como governador. Foto: Thiago Gadelha

Presenças

A ação do primeiro dia de campanha também contou com diversos parlamentares candidatos à reeleição, tanto do PT, como de partidos aliados, como PCdoB, Psol, e PV.

Estiveram na estação, os deputados federais José Airton (PT); Luizianne Lins (PT), a vereadora Larissa Gaspar (PT); os deputados estaduais Guilherme Sampaio (PT) e Renato Roseno (Psol); Inácio Arruda (PCdoB); e Marcelo Silva, presidente do PV.

Nesta terça-feira, a chapa também cumprirá agenda em Canindé e nas principais cidades do Cariri: Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.