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Alece suspende sessão por morte de ex-deputado Ernani de Queiroz Viana

Político e empresário cearense faleceu na manhã desta terça-feira (28).

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
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Deputados estaduais durante minuto de silêncio na Alece por Ernani de Queiroz Viana.
Legenda: Ernani de Queiroz Viana foi homenageado com minuto de silêncio na Alece.
Foto: Júnior Pio/Alece.

A sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) foi levantada devido ao falecimento do ex-deputado estadual e federal Ernani de Queiroz Viana, nesta terça-feira (28). Antes da suspensão dos trabalhos no Plenário 13 de Maio, os parlamentares prestaram um minuto de silêncio em homenagem ao político.

O levantamento foi solicitado pelo deputado Fernando Hugo (Republicanos), subscrito pelo deputado Queiroz Filho (PSDB) e pelo presidente da Alece, o deputado Romeu Aldigueri (PSB).

“Perde o Município de Caucaia e o povo cearense um cidadão dedicado às causas políticas, econômicas e sociais do nosso Estado”, destaca o requerimento para a suspensão da sessão.

Antes da sessão ser suspensa, os parlamentares leram a ata da plenária anterior e o expediente do dia, dando início à tramitação de 18 projetos, entre os de lei e de indicação. Os pronunciamentos previstos para o dia serão transferidos para a próxima sessão, que deve ocorrer normalmente na quarta-feira (29).

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Foto de Ernani de Queiroz Viana sentado em cadeira e vestido de branco.
Legenda: Ernani de Queiroz Viana foi deputado estadual e federal, além de empresário em Caucaia.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Natural de Caucaia, onde nasceu em 1931, Ernani de Queiroz Viana foi fundador da Caucaia S.A. (CAÍSA), empresa do setor de beneficiamento de castanha de caju que deu origem ao grupo econômico que leva seu nome. Na cidade natal, chegou a ser vice-prefeito. 

Ainda na política, Ernani acumulou três mandatos consecutivos como deputado estadual entre as décadas de 1950 e 1960. Entretanto, a atuação dele foi interrompida devido ao Ato Institucional n.º 5 (AI-5) em 1969, quando teve o mandato cassado pelo Regime Militar.

Com a redemocratização, Ernani foi eleito deputado federal em 1990. Já em 1994, encerrou o ciclo na vida parlamentar de forma voluntária, optando por abdicar de novas candidaturas para focar exclusivamente na gestão dos negócios.

Comerciante, agropecuarista e industrial, Ernani Viana atuou como presidente de empresas tanto no Ceará, como nos estados do Piauí e Tocantins. O empresário também fundou o Grupo Ernani Viana, responsável pelo empreendimento Garrote Village, em Caucaia.

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