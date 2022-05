Adams Gomes, Nega do Henrique Jorge e Daniel Borges assumem vaga de suplente na Câmara de Fortaleza

Três suplentes de vereadores tomaram posse na Câmara Municipal de Fortaleza nesta quarta-feira (3). Adams Gomes (União Brasil), Nega do Henrique Jorge (Cidadania) e Daniel Borges (Avante) substituem, respectivamente, os vereadores Claudia Gomes (PSDB), Julierme Sena (Pros) e Katia Rodrigues (Cidadania) que solicitaram licença "por interesse particular".

A cerimônia levou à Câmara deputados e ex-deputados ligados aos suplentes. Estavam presentes o deputado federal licenciado Capitão Wagner (União Brasil), os deputados estaduais Tin Gomes (PDT), pai de Adams Gomes; Augusta Brito (PT), ligada à Nega do Henrique Jorge; e os ex-deputados Ely Aguiar, Ferreira Aragão e Tadeu Oliveira.

Adams Gomes é ex-secretário da gestão de Roberto Cláudio e deixou a liderança da Regional IV, já no Governo Sarto, na última semana. Em seu discurso, fez elogio à gestão da Prefeitura, apesar de ser filiado ao partido do principal opositor do prefeito, o pré-candidato ao Governo e presidente do União Brasil, Capitão Wagner.

Daniel Borges fez saudação aos vigilantes, categoria da qual é oriundo, e destacou não ter tradição familiar na política. Borges se une ao grupo de oposição ligado a Wagner na Câmara.

Nega do Henrique Jorge ressaltou a atuação em ações sociais na periferia de Fortaleza.

No último dia 1º de maio, Pedro França (Cidadania) assumiu vaga no lugar do vereador Michel Lins (Cidadania).