Como partidos usam a licença parlamentar para atrair pré-candidatos na Eleição 2022

Desde a semana passada, as conversas de bastidores entre dirigentes políticos e lideranças locais ganharam um ritmo mais frenético.

Com a abertura do período da janela partidária, na última quinta-feira (3), os partidos estão de olho em nomes com potenciais para conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados.

Entre as estratégias de convencimento para a filiação, está uma que chama atenção: a licença parlamentar.

Quando o titular da vaga deixa o cargo por alguma razão, o suplente, que é o reserva imediato, assume o posto. Esse substituto é aquele candidato do mesmo partido ou coligação (leia-se eleições de 2018) que passou perto de ser eleito.

Tradicionalmente, essa substituição ocorria por motivos de saúde, para assumir cargos no Executivo ou por outra razão de força maior. Atualmente, a licença parlamentar faz parte de um acordo prévio antes mesmo da eleição acontecer.

À coluna, o presidente do MDB do Ceará, Eunício Oliveira, já havia deixado claro nos últimos dias que o revezamento entre parlmentares do partido era uma política interna.

"O MDB cumpriu tudo o que acertou. Não tem conversa atravessada. O rodízio é obrigatório. Quem ganhar tem que tirar uma licença pro suplente assumir porque ele contribuiu para a eleição", disse o ex-senador.

Leia mais PontoPoder Mapa do voto: como deputados federais do Ceará buscam reeleição sem perder espaço em 2022

O emedebista se refere ao voto na coligação (aceito até as eleições de 2018 para o Legislativo) que, agora, será para o partido. O voto de todos os candidatos ajuda a sigla a conquistar as vagas no Parlamento. Quanto mais votos, mais cadeiras são garantidas.

Na atual legislatura, por exemplo, os emedebistas suplentes Edilardo Eufrásio, Rafael Branco e Davi de Raimundão tiveram oportunidades como deputado estadual em exercício.

A ideia é que quem ficar na suplência também tenha a oportunidade de assumir o mandato, nem que seja por um período de quatro meses, que é a licença habitual.

Suplentes que assumiram

Ferreira Aragão (PDT)

George Lima (PV)

Oriel Nunes Filho (PDT)

Duquinha (PDT)

Tony Brito (Pros)

Guilherme (PT)

Edilardo Eufrásio (MDB)

Rafael Branco (MDB)

Davi de Raimundão (MDB)

Promessa

Na última quarta-feira (2), durante reunião de pré-candidatos a uma vaga na Assembleia Legislativa, o ex-deputado estadual Ferreira Aragão, que hoje é suplente, chegou a ser enfático com os presentes sobre o revezamento caso conquiste a vaga de titular.

Um bloco de nomes com potencial de até 25 mil votos discute o assunto internamente. Esse período também é visto como uma oportunidade desses suplentes ganharem destaque na imprensa e atingir um maior número de eleitores com apresentação de projetos de lei, atuação em audiências públicas e fortalecimento da imagem com os debates nas sessões plenárias.