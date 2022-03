Aliados de Camilo articulam filiação em bloco de pré-candidatos a deputado; veja quem são

Um bloco com 17 pré-candidatos a deputado estadual se reuniu com o líder do governo, Júlio César Filho (Cidadania), e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), na noite desta quarta-feira (2), para discutir a filiação em grupo para as eleições de outubro.

Para participar do bloco, os nomes precisam ter um potencial limitado nas urnas. Ou seja, só serão aceitos na empreitada quem tiver a previsão de até 25 mil votos para as próximas eleições. Esse cálculo é medido pelas últimas votações e potencial de cada liderança.

Com o fim das coligações proporcionais, todos devem escolher um só partido para se filiar. A ideia é que a soma dos votos desse bloco consiga eleger de três a quatro deputados estaduais sem a necessidade de votação individual expressiva.

O próprio líder do governo se colocou como exemplo. Há três eleições, a vaga dele é conquistada com um número menor de votos em comparação com outros deputados do PDT, por exemplo, que se aproximam de 100 mil sufrágios.

Julinho, como é conhecido, foi eleito em 2018 com 25.769 votos. Integrando outro grupo em 2018, o ex-deputado estadual, Ferreira Aragão, conquistou mais de 37 mil votos e ficou na suplência.

O fenômeno se dá pela proporcionalidade de cada grupo partidário a partir da quantidade de votos que conseguem fazer juntos. Atualmente, as alianças para o Legislativo ficaram proibidas. Cada partido, então, sairá sozinho para eleger seus candidatos.

Esse bloco está sendo disputado pela federação Cidadania-PSDB e pelos partidos Patriota, PRTB, PT e PSB. O PDT ficou de fora das negociações por ter quadros com o patamar desproporcional em relação ao grupo que está sendo formado.

Reunião

Ficou acertada uma nova reunião para a quarta-feira da semana que vem para definir os nomes e partir para a filiação em um partido, inclusive aproveitando o prazo da janela partidária para quem tem mandato.

Eram esperados no encontro desta quarta ao menos 20 pré-candidatos. A expectativa, no entanto, é que mais nomes cheguem para negociar a entrada no grupo, segundo o deputado Julinho.

"Decidimos que iremos sondar alguns nomes pra saber se têm interesse em participar do partido. Com esses 20 nomes, ainda temos 27 vagas a serem completadas entre homens e mulheres", disse o líder do governo.

Alguns nomes para o bloco

Deputados estaduais com mandato

Júlio César (25.769 votos em 2018)

Nizo Costa (24.759 votos em 2018)

Gordim Araujo (22.304 votos em 2018)

Suplentes de deputado estadual

Diego Barreto (21.920 votos em 2018)

Fabio Galvão (11.108 votos em 2018)

Ex-deputados estaduais

Anderson Palácio (21.470 votos em 2018)

Ferreira Aragão (37.094 votos em 2018)

Téo Menezes (Não se candidatou em 2018)

Vereadores de Fortaleza

Consul do Povo (PSC)

Jorge Pinheiro (PSDB)

Vereadores do Interior

Márcio Joias (Juazeiro do Norte)

Lucas Brasil (Crato)

Convencimento

Na reunião, que ocorreu fechada para a imprensa na Assembleia Legislativa, ex-deputados precisaram do apoio desses pré-candidatos para entrar no bloco.

Ferreira Aragão discursou aos presentes que não possui mais os 37 mil votos que recebeu na última eleição. Disse que o cenário era outro e que estava no nível dos colegas.

O mesmo foi feito pelo ex-deputado Téo Menezes, que já chegou ao patamar de 71 mil votos em 2010, mas que hoje a realidade é outra.

Nesses cenários, a maioria precisa aprovar no voto o ingresso dos "veteranos".