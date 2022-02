PL tenta atrair ex-deputado do PSDB para disputar o Senado em palanque bolsonarista no Ceará

Tucano histórico, o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos pode anunciar desfiliação do PSDB depois de 30 anos no partido para concorrer à vaga de senador pelo PL, no palanque do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará.

Nomeado para a direção de Planejamento e Articulação de Políticas da Sudene, em 2020, por convite do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o cearense deve consultar o primeiro escalão do governo federal para confirmar a empreitada eleitoral.

A articulação da candidatura está sendo feita pelo prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, junto à instância nacional do partido.

Nessa quinta-feira (24), o prefeito publicou nas redes sociais o registro de um encontro, em Brasília, com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para discutir um palanque do presidente Jair Bolsonaro no Estado.

Aliança

A expectativa é que a escolha de Raimundo Matos para a disputa mantenha a oposição unida em torno do nome de Capitão Wagner (Pros) ao Governo do Estado.

Na última visita de Bolsonaro ao Ceará, o prefeito de Eusébio esteve no evento a convite de Wagner para uma aproximação com o presidente da República.

Nos bastidores já é dada como certa a continuidade de Acilon no comando do PL cearense.

A confirmação teria sido anunciada na reunião com Valdemar com a promessa de que a legenda servirá integralmente ao presidente Jair Bolsonaro no caminho pela reeleição.