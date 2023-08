'A notícia que eu tenho é de que continuarão na base', afirma Gardel Rolim sobre vereadores do PSD

Ao que indicou o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), a ruptura do Partido Social Democrático (PSD) com o Governo Sarto não irá ter um reflexo no apoio da sigla dentro do Legislativo. Conforme o parlamentar, os dois social-democratas que compõem o quadro da Casa devem continuar na base do prefeito.

"Ainda não tive a oportunidade de conversar com os vereadores do PSD na Câmara Municipal, mas a notícia que eu tenho é de que continuarão na base do prefeito Sarto e nós vamos acompanhar esse processo', declarou em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (22).

Segundo ele, a movimentação vista desde o último sábado (19), quando a decisão foi comunicada pelo diretório estadual da legenda, é algo natural na dinâmica política, sobretudo no contexto da democracia brasileira.

Também pela manhã, antes da sessão ordinária desta terça, Gardel se reuniu com o vereador José Freire (PSD). Entretanto, conforme indicou o próprio presidente, o desligamento do partido da administração municipal não foi um assunto colocado na mesa.

"É prática minha conversar com todos os vereadores. Eu, inclusive, acompanho todos os dias de sessão e estou sempre na Câmara. É comum fazer isso, convidar o vereador para tomar café, não necessariamente para tratar de um assunto específico", completou.

O Diário do Nordeste esteve no gabinete de Freire para conversar com o político sobre o assunto, mas foi informado pela equipe de que ele não estava no local. Apesar de marcar presença, o pessedista também não foi localizado no Plenário Fausto Arruda.

Ao contatar a assessoria de imprensa de PP Cell, o segundo filiado ao PSD que integra a relação de vereadores de Fortaleza, a reportagem foi informada de que ele não estaria nas dependências da Casa e que poderia estar acompanhando o encontro remotamente.

Cisão à vista?

Nessa segunda-feira (21), dois dias após o anúncio de desembarque do PSD da estrutura do Município de Fortaleza pelo presidente do diretório cearense Domingos Filho, o líder do Governo Sarto na Câmara Municipal, Carlos Mesquita (PDT), comentou que a saída da sigla deve trazer consequências para o quadro de correligionários.

Na interpretação do governista, uma divisão seria iminente. "O que se tem é de se dividir. Quem do partido não vai acompanhar o Domingos [Filho]? Acho que o Sarto ainda vai herdar alguma coisa do PSD e espero que herde um pedaço 'bem bom', para que nos ajude nessa reeleição dele", opinou.

Questionado sobre o impacto desta definição na máquina pública, Mesquita salientou que tem a esperança de que isso não comprometa o funcionamento. "Temos um excelente cara administrando a Beira-Mar, que é do PSD, o Rennys [Frota, secretário da Regional II], que não sei se vai ficar", mencionou.

Na ocasião, ele pontuou que havia conversado com o chefe da região administrativa, que não deu detalhes sobre o assunto: "Falei com ele hoje de manhã. Conversei com ele por telefone, e o que me respondeu é que vai ter uma conversa com o Sarto para definir a situação dele. Não sei se a definição vai ser sobre como será essa saída ou se vai ficar".

Para Mesquita, o partido tem em seu conjunto de filiados um nome que tem ganhado destaque nos últimos anos e que tem crescido, o deputado federal Luiz Gastão. "Então, dentro desse rolo todo que está acontecendo, nada é de se admirar", pontuou.

"Teremos uma eleição muito diferente, no aspecto de confronto, mas que o povo de Fortaleza vai saber escolher", declarou, elencando as ações do prefeito Sarto e descrevendo os contornos políticos-eleitorais para o próximo ano.

Do outro lado

No sentido contrário ao da despedida do PSD da Prefeitura de Fortaleza, integrantes da agremiação começaram a chegar no Governo Elmano. O primeiro nome confirmado foi o do deputado federal Célio Studart, que passa a responder pela chefia da Secretaria de Proteção Animal do Estado. A posse no cargo ocorreu nesta terça-feira (22), com a realização de uma cerimônia no Palácio da Abolição.

Caberá ao novo secretário a execução de políticas públicas relacionadas ao tema, conforme as condições do Governo do Estado. A proposta de criação da pasta foi acatada em julho deste ano, após frequentes reivindicações das entidades que atuam na defesa dos animais.

Conforme o Estado, as atribuições da pasta serão a promoção e o fortalecimento da assistência médica veterinária; operação e gestão de estruturas, equipamentos e pessoal capacitados; execução de políticas de controle populacional de animais na Capital e Interior.