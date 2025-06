Últimas horas para se inscrever no Enem 2025; saiba como garantir sua vaga

O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acaba nas próximas horas. Estudantes e interessados em participar do processo, que é a principal porta de entrada do ensino superior gratuito no País, têm até as 23h59 desta sexta-feira (13).

Para garantir a participação, basta se inscrever pela Página do Participante (veja passo a passo abaixo) antes do fim do período e, caso não seja isento, realizar o pagamento da taxa de participação, no valor de R$ 85, até a próxima quarta-feira (18).

Inicialmente, o período para manifestar interesse em participar do Enem se encerraria em 6 de junho, mas o Ministério da Educação (MEC) prorrogou o fim em uma semana.

Pessoas que desejam solicitar atendimento especializadas e tratamento pelo nome social também têm até esta sexta para o fazer, ao preencher os dados necessários e enviando a documentação exigida através da Página do Participante.

Como se inscrever: guia em 11 passos

Para participar do Enem 2025, o interessado deve seguir as seguintes instruções:

Passo 1: acesse a Página do Participante;

acesse a Página do Participante; Passo 2: forneça o número do seu CPF, data de nascimento e aperte em "Iniciar a Inscrição".

forneça o número do seu CPF, data de nascimento e aperte em "Iniciar a Inscrição". Passo 3: informe seus dados pessoais, como nome da mãe e do pai, sexo, cor/raça, estado civil e nacionalidade;

informe seus dados pessoais, como nome da mãe e do pai, sexo, cor/raça, estado civil e nacionalidade; Passo 4: detalhe seu local de nascimento e endereço;

detalhe seu local de nascimento e endereço; Passo 5: responda se precisa de algum tipo de acessibilidade para os dias de prova. Caso escolha "sim", detalhe o atendimento especializado;

responda se precisa de algum tipo de acessibilidade para os dias de prova. Caso escolha "sim", detalhe o atendimento especializado; Passo 6: indique qual idioma (inglês ou espanhol) deseja na prova de língua estrangeira;

indique qual idioma (inglês ou espanhol) deseja na prova de língua estrangeira; Passo 7: forneça detalhes sobre escolaridade;

forneça detalhes sobre escolaridade; Passo 8: informe onde deseja realizar a prova do Enem;

informe onde deseja realizar a prova do Enem; Passo 9: preencha o questionário socioeconômico;

preencha o questionário socioeconômico; Passo 10: detalhe informações para contato, como telefone fixo, celular e e-mail;

detalhe informações para contato, como telefone fixo, celular e e-mail; Passo 11: confira se os dados fornecidos estão corretos e envie a inscrição.

Atenção: algumas informações não podem ser alteradas após o envio da solicitação da inscrição. São elas:

Endereço de e-mail único e válido, número de telefone fixo ou celular válido.

Estado/Unidade da Federação e o município onde deseja realizar o exame.

Atendimento especializado, conforme as opções descritas.

Tratamento pelo nome social.

Língua estrangeira (inglês ou espanhol) em que realizará a prova de língua estrangeira.

Cadastro e senha de acesso para a Página do Participante, neste endereço, que deverão ser memorizados e/ou anotados em local seguro.

É importante destacar que candidatos que tiveram o pedido de isenção e as justificativas de ausência em 2024 aprovada aceitos também precisam se inscrever para realizar as provas, que serão aplicadas em 9 e 16 de novembro.

Nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Estado do Pará, as avaliações acontecerão em datas diferentes, em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) na capital paraense.