Enem 2025: inscrições são prorrogadas até 13 de junho; saiba como se inscrever

Interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano terão nova chance para se inscrever. O prazo, que terminaria nessa sexta-feira (6), agora vai até 13 de junho, após prorrogação do Ministério da Educação (MEC).

Segundo o MEC, a decisão foi tomada para que mais estudantes possam participar do exame. Neste período, a pasta fará uma mobilização nos estados para incentivar as inscrições.

Até agora, mais de 5 milhões de pessoas já se inscreveram, número que ultrapassa o de 2024, quando 4.325.960 inscritos realizaram o Enem.

Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro na maioria dos municípios brasileiros. Apenas nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, todas no Pará, as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Enem 2025: como se inscrever

1. No site do INEP, acesse a Página do Participante e clique em "Inscrição";

2. Selecione a imagem indicada nas orientações;

3. Informe CPF, data de nascimento e clique em "Iniciar a inscrição";

4. Confira seus dados, leia as orientações e clique em "Próximo";

5. Informe o nome do pai ou selecione "Não quero declarar"

6. Preencha os dados de sexo, raça/cor, estado civil e nacionalidade;

7. Informe seu estado e município de nascimento;

8. Insira o CEP e clique em "Próximo";

9. Confirme o endereço e complemento;

10. Informe se precisa de recurso de acessibilidade e diga qual;

11. Participantes travestis, transexuais ou transgêneros que têm nome social cadastrado na Base da Receita Federal podem escolher, nesta etapa, o uso do nome social;

12. Escolha o idioma da língua estrangeira (Inglês ou Espanhol);

13. Informe a situação de ensino médio;

14. Responda o questionário socioeconômico;

15. Informe telefone e e-mail para contato;

16. Escolha o município de aplicação da prova;

17. Envie uma foto do participante;

18. Confirme as informações pessoais e as escolhas de língua estrangeira, município para realização do exame;

19. Clique em 'Enviar Inscrição';

20. Confira o comprovante e o número de inscrição;

21; Faça login na Página do Participante com CPF e senha do gov.br;

22. Clique em 'Pagamento/Isenção' e baixe o boleto de pagamento;

23. Escolha a forma de pagamento e pague a taxa de inscrição. Também é possível também pagar com Pix ou cartão de crédito, no aplicativo do banco, em uma agência bancária ou na casa lotérica.