Programa oferece 15 mil vagas para curso gratuito de inglês voltado a pessoas negras

O Movimento pela Equidade Racial está com as inscrições abertas para nova edição do Mover Hello, programa gratuito de capacitação em inglês, com 15 mil vagas voltadas exclusivamente para pessoas negras.

Em parceria com a EF, são oferecidas bolsas integrais de curso de inglês 100% online, com duração de seis meses, e foco no idioma técnico, acadêmico e para negócios.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de junho, pela plataforma Mover Talentos. Podem se inscrever pessoas que se autodeclaram negras (pretas ou pardas), que sejam maiores de 16 anos e moradoras de qualquer região do Brasil.

Segundo a Mover, a iniciativa faz parte dos esforços para ampliar o acesso à qualificação profissional e enfrentar as desigualdades estruturais que impactam a inserção e a ascensão de pessoas negras no mercado de trabalho. Ao longo de 2025, serão distribuídas 34 mil bolsas afirmativas.

O curso

O programa aceita todos os níveis de proficiência, incluindo iniciantes. Os selecionados realizarão um teste de nivelamento no início do curso para começar no nível mais adequado ao desenvolvimento.

Cada um dos participantes receberá um plano de estudos personalizado, que remete ao seu nível de proficiência e suas necessidades individuais. São mais de 16 níveis de fluência que abrangem inglês geral, técnico e de negócios.

Os estudantes terão acesso à plataforma online da EF Education First por seis meses e receberão certificado internacional de conclusão.