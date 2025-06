Seleção pública oferta 500 vagas para médicos da atenção primária; saiba mais

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) abre, nesta segunda-feira (9), inscrições de seleção pública para médicos da atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). O processo seletivo é voltado para especialistas em Medicina de Família e Comunidade ou com residência médica nessas duas áreas de formação.

São ofertadas 500 vagas, sendo 5% delas reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e 20% para candidatos de grupos étnico-raciais (negros e indígenas). A contratação será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Os aprovados terão remuneração inicial de R$ 16.587,90. Entre os benefícios estão auxílio-alimentação mensal; prêmio anual de desempenho; gratificação por titulação para especialização e para mestrado profissional; incentivo por localidade para atuação em municípios rurais remotos, de alta vulnerabilidade social e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

>> Veja edital

Inscrições

O período de inscrições começa às 10 horas desta segunda e se estende até as 23h59min de 25 de junho. Os candidatos devem acessar o portal de concursos da Fundação Carlos Chagas, banca responsável pelo processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 180 e deve ser paga até as 22 horas de 26 de junho.

Podem solicitar a isenção: membros de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), que devem apresentar seu Número de Identificação Social (NIS); e os doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

As provas serão realizadas de forma presencial em todas as 27 capitais brasileiras, no dia 3 de agosto.