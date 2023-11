Workshop reúne executivos de grandes empresas para discutir estratégias de negócios

O presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz (GEQ), Igor Barroso, será um dos palestrantes de um workshop promovido pela Consulting Club, associação que conecta grandes lideranças empresariais pelo país.

O evento é exclusivo para presidentes, acionistas, membros de conselhos e diretores das mais expressivas empresas do País e tem foco no debate das melhores práticas e estratégias de negócios, além de abordar os desafios da atualidade no cenário empresarial.

Destacando-se como uma oportunidade única para a troca de experiências e aprendizado, o workshop também contará com a participação da presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, Patriciana Rodrigues, que contribuirá com sua expertise.

O evento promete ser uma fonte valiosa de conhecimento para líderes empresariais e conta com a parceria do GEQ.

SERVIÇO

Data e Horário: 29 de novembro, das 19h30 às 22h

Local: Vasto - Av. Senador Virgílio Távora, 511 – Meireles

Realização: https://www.consultinghouse.com.br/