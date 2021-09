Wi-fi gratuito chegará a 77 municípios do Ceará até outubro, diz Camilo

O governador Camilo Santana (PT) anunciou que todos os municípios cearenses terão wi-fi (transmissão de internet sem cabos) gratuito até 2022. A previsão é que 77 cidades recebam pontos já em outubro deste ano. A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (15), durante o lançamento do programa “Ceará Conectado”.

Segundo a Casa Civil, o projeto teve investimento de R$ 68 milhões. A infraestrutura do Cinturão Digital — rede de fibra ótica instalada pelo Governo em parceria com empresas locais — será expandida em 60% para a operacionalização do projeto.

Legenda: Camilo Santana garantiu que o wi-fi gratuito será liberado inicialmente para 77 municípios em outubro deste ano Foto: Divulgação / Governo do Ceará

“Eu considero esse momento histórico. Garantir direito a todos no mundo digital em que nós viemos. Não há retrocesso, agora é só avançar cada vez mais na conectividade. Será um projeto rápido”, disse o governador.

As redes também devem conectar equipamentos e serviços públicos. Os cabos passarão dos atuais 4.387 km de fibra óptica, sendo 988 km na Capital e 3.399 km no Interior, para 7.046 km.

Legenda: Estiveram presentes no lançamento, a vice-governadora Izolda Cela; o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; o secretário do Planejamento e Gestão, Mauro Filho; e o presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Estado (Etice), Lassance de Castro Foto: Governo do Ceará / Divulgação

O que é o Cinturão Digital

O Cinturão Digital foi lançado em 2007. Desde então, assegura internet de alta velocidade a todos os órgãos públicos do poder executivo estadual.

A estrutura também viabiliza a implantação e expansão de projetos tecnológicos em diversas áreas, como educação, saúde, segurança pública — com destaque para o videomonitoramento —, fazendária, entre outros.