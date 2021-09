Pontos de Wi-Fi público em Fortaleza devem aumentar de 90 para 130; veja onde acessar

Fortaleza deve aumentar de 90 para 130 a quantidade de pontos de acesso Wi-Fi públicos e gratuitos na cidade, representando um crescimento de 44%. Na última quarta-feira (25), a Prefeitura encerrou as inscrições de propostas de empresas para a instalação e manutenção de 40 novos pontos.

A política de implantação começou em dezembro de 2014, em seis praças do Centro de Fortaleza: Estação, Passeio Público, Parque das Crianças, Coração de Jesus, José de Alencar e Praça do Ferreira. Desde então, os usuários devem se cadastrar no site da Prefeitura para obter o sinal.

Em 2015, foi a vez do Mercado Central e da Casa da Cultura Digital. No ano seguinte, o programa chegou aos terminais de ônibus, aos Cucas e às estações do BRT da Av. Bezerra de Menezes.

Entre 2017 e 2018, a quantidade de pontos fixos praticamente dobrou, de 34 para 67. A licitação considera que o Programa Wi-For “apresentou resultados muito satisfatórios”, recebendo 608.178 utilizações do serviço de 2018 a dezembro de 2020.

A Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova) informa que cerca de 280 mil pessoas estão cadastradas nos serviços, sendo 90 mil no Wi-For, iniciado em 2018 e que oferece 5 megabits por segundo (Mbps), por usuário. No Wi-Fi Fortaleza, instalado em 2014, são 190 mil inscritos recebendo velocidade de até 2 Mbps.

Legenda: Praça da Igreja de Fátima é outro local da cidade que oferece conexão gratuita. Foto: JL Rosa

Expansão para a periferia

Segundo a Prefeitura, o objetivo é “democratizar o acesso à internet gratuita e de qualidade em toda a cidade”. Por isso, “o foco da população a ser atendida deverá ser a de baixa renda”, priorizando bairros com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixo, “mas podendo atender outras camadas da sociedade fortalezense”.

A Citinova declarou que as empresas estão em fase de análise, por isso ainda não há previsão para o início das operações. Contudo, a licitação estipula que os 15 primeiros pontos estejam em funcionamento em até 45 dias após a assinatura do Termo de Autorização.

Modalidades de acesso

São providas duas modalidades de acessos aos usuários cadastrados:

Acesso restrito – sem necessidade de cadastramento e autenticação, mas restrito a algumas aplicações e serviços básicos da Internet, justamente para permitir o acesso de usuários a suas contas de e-mail para validação do cadastro. O tempo de acesso máximo por dia e por ponto de conexão é de 10 minutos;

sem necessidade de cadastramento e autenticação, mas restrito a algumas aplicações e serviços básicos da Internet, justamente para permitir o acesso de usuários a suas contas de e-mail para validação do cadastro. O tempo de acesso máximo por dia e por ponto de conexão é de 10 minutos; Acesso autenticado – com necessidade de cadastro no primeiro acesso e mediante autenticação, com acesso livre às aplicações e serviços dispostos na Internet e tempo de acesso máximo de 60 minutos por dia, com perda de conexão por inatividade em 10 minutos.

O registro de conexão é mantido em bancos de dados pelo prazo de um ano, conforme exigido no Art.13 do Marco Civil da Internet.

Pontos que devem ser instalados

Calçadão da Praia do Futuro Avenida Monsenhor Tabosa - Praia de Iracema Rua dos Tabajaras - Praia de Iracema Polo Gastronômico da Varjota Avenida Desembargador Moreira (Av. Dom Luís até a Av. Beira-Mar) - Meireles Praça Gustavo Barroso - Centro Praça Caio Prado - Centro Praça Sen. Carlos Jereissati - Jacarecanga Praça Vila Nova - Vila Velha Praça Herondina Câmara Cavalcante - Vila Velha Praça do Mercado Joaquim Távora (Mercado das Flores) Praça Quadras Santa Cecília - Aldeota Praça Eng. Pedro Felipe Borges - Papicu Praça Poço da Draga - Praia de Iracema Praça da Maçonaria - Praia de Iracema Praça Dona Deinha - Cidade 2000 Praça Monsenhor Linhares - Amadeu Furtado Praça Areninha Novo Ideal - Rodolfo Teófilo Praça do Sossego - Quintino Cunha Praça Tupinambá da Frota - Antônio Bezerra Praça das Artes - Dendê Praça 1º de Janeiro - Parangaba Praça da Cruz Grande - Serrinha Praça dos Encontros - Vila Pery Praça Américo Barreira (Galba de Araújo) - Genibaú Praça da Vila Manoel Sátiro Praça Santo Amaro - Bom Jardim Praça da Igreja da Vila Manoel Sátiro Praça do Canindezinho Praça Apolo XI - Parque Santa Rosa Praça da Caixa Econômica -Conjunto Ceará Praça Artur Braga - Messejana Praça Bady Miguel - Messejana Praça dos Bessas - Messejana Praça Jardim Violeta - Barroso Praça CTC - Edson Queiroz Praça Polo de Lazer da Sapiranga - Sapiranga Praça Barroso II - Passaré Alameda das Palmeiras - Pedras Praça Valparaíso - Conjunto Palmeiras

Legenda: O popular "Beco da Poeira" é um dos espaços com o serviço no Centro da cidade. Foto: Fabiane de Paula

Pontos já existentes

Praça Coração de Jesus Parque das Crianças Praça José de Alencar Praça do Ferreira Praça do Passeio Público Mercado Central Mercado São Sebastião Mercado dos Pinhões Terminal de Messejana Terminal Antônio Bezerra Terminal Papicu Terminal Conjunto Ceará Terminal Siqueira Terminal Parangaba Terminal Lagoa Cuca Barra do Ceará Cuca Jangurussu Cuca Mondubim Gabinete do Prefeito - Centro Centro de Pequenos Negócios (Beco da Poeira) Areninha Campo do América Areninha Thauzer Parente - Quintino Cunha Areninha Pirambu IMPARH - Damas Casa de Cultura Digital - Praia de Iracema Praça Murilo Borges - Centro BRTs Bezerra de Menezes (11 estações) BRTs Aguanambi (6 estações) Bosque do Bem - São Gerardo Praça Jardim Fluminense Polo de Lazer do Conjunto Esperança Praça das Flores - Aldeota Praça da Imprensa - Dionísio Torres Jardim Japonês - Meireles Praça dos Leões - Centro Praça Dom Lustosa - Henrique Jorge Praça Mauá - Demócrito Rocha Praça Nossa Senhora de Fátima Praça Paulo Benevides - Messejana Praça Portugal - Aldeota Praça Cidade 2000 Travessa Crato - Centro Praça Waldir Campos - Vila Velha Praça do Copacabana- Paupina Praça São José - Papicu Praça João XXIII Praça do CEU - Vicente Pinzon Bairro Empreendedor Bom Jardim Praça Conjunto dos Bancários - Vila Velha Praça Francisco Rodrigues Sancho - Cocó Praça Igreja da Glória - Cidade dos Funcionários Praça Joaquim Nogueira - Antônio Bezerra Praça Padre Cícero - José Walter Praça da Bandeira - Centro Praça da LBA - Joaquim Távora Praça João Paulo II - Barroso Praça Campo Estrela - Jangurussu Praça dos Voluntários - Centro Praça da Paz Dom Hélder Câmara - Praia do Futuro Praça Calçadão Crasa - Jacarecanga Praça Riacho Doce - Jardim Iracema Praça Ipiranga - Antônio Bezerra Praia de Iracema Praça Santa Cecília - Granja Lisboa Praça UV3 - Conjunto Ceará Praça Pio X - Demócrito Rocha Praça Igreja Nossa Senhora da Conceição Praça da República - Pici Praça do Ferreira - Centro Praça José Carlos Gaspar - Bonsucesso Praça da Gentilândia - Benfica Praça Luiza Távora - Aldeota Praça Luiz Gonzaga - Messejana Praça Frei Galvão - Jardim América Praça da Igreja São José - Lagoa Redonda Praça Sítio São João - Jangurussu Praça Patrão Mor Aguiar - Jacarecanga Praça Martins Dourado - Cocó Praça Ari de Sá - Parquelândia Praça Farias Brito Praça Coronel João Pontes - Monte Castelo Praça Prisco Bezerra - Pici Praça 1º de Maio - Parque Dois Irmãos Praça do Beira Rio - Vila Velha Praça Morro Santa Terezinha - Vicente Pinzón Praça Genésio de Queiroz (Praça da Juventude) - Edson Queiroz Praça Planalto Vitória - Canindezinho Praça Lago Jacarey - Cidade dos Funcionários Calçadão Beira Mar Praça da Juventude - Granja Portugal

Fortaleza conectada

A Capital cearense é a segunda cidade do Nordeste - atrás apenas de Salvador (BA) - e a 22ª do Brasil com os melhores indicadores de cidades inteligentes, segundo o Ranking Connected Smart Cities, divulgado na última quarta-feira (1º). O ranking analisou 677 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes. Em 2020, a cidade ficou na 29ª posição e, em 2019, em 71ª.