Vaquejada de Itapebussu deve movimentar mais de R$ 3,5 milhões no Ceará

Após dois anos sem edições presenciais, a Vaquejada de Itapebussu retoma em 2022 em sua 77ª edição, no Parque Novilha de Prata, em Maranguape. O evento teve início na terça-feira (20) e segue até o próximo domingo (25), com ampla programação agropecuária e cultural.

De acordo com Daniel Sidrim, idealizador do evento, esta edição deve movimentar mais de 3,5 milhões de reais no Ceará. A fonte de receita gerada vem da comercialização de cavalos, aluguel de casas e pousadas, venda de animais de raça, vendas de senhas, patrocínios e espaços para empreendedores.

“O evento é democrático e a comercialização na exposição é livre, dando oportunidade para que todos os envolvidos no setor agro tenham ganhos financeiros. Este ano, o aluguel de baias para expositores de animais não foi cobrado e ainda estamos premiando a exposição em 50 mil reais", disse.

"O município de Maranguape ganha grande notoriedade neste mês de setembro, porque a Vaquejada de Itabepussu se torna um centro econômico. É uma das mais antigas do país e reconhecida nacionalmente por reverberar a cultura nordestina e toda a grandiosidade que ela oferece”, destaca Daniel.

Mais de 30 shows

A programação do evento, distribuída em cerca de 100 mil metros quadrados de espaço, conta com mais 30 shows culturais gratuitos, espaço direcionado para os animais, feiras e praça de alimentação com feira gastronômica.

Legenda: A programação conta com mais de 30 shows culturais gratuitos Foto: Divulgação

Entre as novidades desta edição, está a 1ª Expo Nacional de Mangalarga Marchador, cavalo de origem brasileira, com a raça considerada a mais confortável do mundo para a montaria. Haverá também a primeira festa cearense da raça caprina Boer, com exposição ranqueada dos animais, e a 1ª Expo de Ovinos e Caprinos.

Geração de empregos

A expectativa da organização é receber milhares de pessoas por cada dia de evento, que serão responsáveis por contribuir com o desenvolvimento da renda local, ajudando a gerar cerca de 500 empregos diretos e indiretos.

O evento também trará a Cavalgada dos Vaqueiros Encourados, a tradicional Missa do Vaqueiro e 140 mil em prêmios nas categorias "profissional", "amador", "aspirante" e "feminino" na disputa da vaquejada.