Usuários voltam a relatar instabilidade no aplicativo Caixa Tem e internet banking

Clientes da Caixa Econômica Federal voltaram a relatar instabilidade no Internet Banking e no aplicativo Caixa Tem nos últimos dias. No Twitter, usuários detalham, por exemplo, impossibilidade de realizar pagamentos pela plataforma.

Um dos usuários lamentou que as contas estão chegando e disse que não quer ir até um banco ou uma lotérica em meio a pandemia do coronavírus.

Outra usuária questionou se teria que imprimir o boleto e pagar no banco "igual a um selvagem" por causa das instabilidades no aplicativo.

To tentando entrar no app para realizar min" tweet- To tentando entrar no app para realizar min=" To tentando entrar no app para realizar min">

Em um outro tweet, uma cliente chega a brincar sobre o mau funcionamento do aplicativo. "Minha estratégia para economizar dinheiro é deixar na poupança da Caixa. Tá sempre fora do ar e você não consegue fazer nada", diz, acrescentando que há três dias não consegue usar o aplicativo.

Minha estratégia de economizar dinheiro é d" tweet- Minha estratégia de economizar dinheiro é d=" Minha estratégia de economizar dinheiro é d">

A instabilidade no app do banco vem ocorrendo há pelo menos dois dias, de acordo com os usuários. A reportagem procurou o banco sobre o problema, mas ainda não teve resposta.