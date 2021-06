Aplicativo da Caixa Econômica Federal fica fora do ar, relatam usuários

Usuários do aplicativo da Caixa Econômica Federal para Android e iOS relataram estar sem acesso aos serviços nesta terça-feira (15). As informações são do portal TechTudo.

Ao tentar entrar no sistema, é exibida uma mensagem dizendo "an error occurred while processing your request", seguido do aviso "Ops! Ocorreu ao tentar finalizar sua solicitação e login".

Em decorrência da falha, que acontece após inserir os dados de usuário e senha, os clientes não conseguem entrar na conta para a realização de transações financeiras.

Caixa fora do ar

O site de monitoramento de serviços online Downdetector registrou aumento de notificações de bug no Internet Banking da Caixa a partir das 9h desta terça e, por volta do meio-dia, houve o pico de reclamações, com mais de 260 registros.

Legenda: Nas redes sociais, algumas pessoas atribuíram o erro a uma atualização recente do aplicativo Foto: Reprodução twitter

Nas redes sociais, algumas pessoas atribuíram o erro a uma atualização recente do aplicativo. No entanto, o último update aconteceu em 27 de maio.

Além do que, a instabilidade no sistema é verificada desde a segunda-feira (14), quando 475 relatos de falhas no Internet Banking foram registrados pelo Downdetector. A Caixa ainda não se pronunciou sobre o erro.