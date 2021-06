TikTok e Kwai: saiba como ganhar dinheiro assistindo e produzindo vídeos

Com a crise desencadeada pela pandemia e o isolamento social, qualquer oportunidade de conseguir uma grana extra tem sido atrativa. Com isso, tem crescido a adesão a aplicativos e sites que remuneram usuários.

Os aplicativos TikTok e Kwai, por exemplo, viralizaram no Brasil no ano passado e trouxeram o conceito da remuneração por audiência, em que o usuário converte as visualizações dos vídeos da plataforma em dinheiro.

Veja formas de ganhar dinheiro com o TikTok e Kwai:

Código de indicação

Também é possível ganhar dinheiro nessas redes sociais com os códigos de cadastro. Cada usuário possui um link de convite que deve ser enviado para novos potenciais participantes. A cada nova adesão pelo código, é possível ganhar R$ 0,20 no TikTok.

O aplicativo chinês está com uma recompensa especial até o dia 6 de junho, em que são convidados cinco amigos e o usuário pode ganhar até R$ 720.

Já no Kwai os valores recebidos pelos links variam conforme a campanha do momento. Na oferta válida até o dia 10 de junho, é oferecido bônus de até R$ 2.400 para 15 novos cadastrados feitos pelo link pessoal.

Para ganhar o valor máximo, é necessário que cada amigo assista a três minutos de vídeo por 10 dias consecutivos.

Remuneração por visualização

Quanto mais conteúdos são consumidos, mais dinheiro é possível arrecadar. A remuneração no TikTok é de 300 Rubis (moeda virtual do app) para três minutos assistidos, 800 para 10 minutos e 1,8 mil para 20 minutos. Dez mil rubis equivalem a R$ 1.

O estudante João Pedro Barbosa, de 20 anos, é um dos mais de 800 milhões de adeptos do aplicativo e, em dois meses, conseguiu R$ 56 navegando pelo TikTok.

João Pedro Barbosa estudante usuário do TikTok “Fiz cadastro por indicação de um influencer da plataforma, tanto no Kwai quanto no TikTok, mas continuo usando apenas o segundo pela diversão, pois os valores de remuneração baixaram”, conta.

Produção de conteúdo

No Kwai, contudo, não só quem assiste é remunerado. Aqueles que produzem conteúdo para a plataforma e a divulgam em outras redes sociais também são beneficiados.

Geralmente, quem faz a mediação desses pagamentos são agências e os valores variam conforme a quantidade de seguidores do influencer e do número de visualizações.

Para aqueles com mais de 100 mil seguidores, as quantias podem chegar a US$ 775 por mês - considerando a cotação do dólar atual, cerca de R$ 4 mil. A remuneração daqueles com menos de 100 é feita com base no número de visualizações e vai até US$ 55 (cerca de R$ 280).

Já o TikTok não tem sistema de remuneração para brasileiros ainda. Uma forma de se ganhar dinheiro pela plataforma é pelos presentes em lives. Durante qualquer transmissão ao vivo, os seguidores podem enviar moeda virtual para o produtor de conteúdo.

Recompensa diária

Outra forma de ganhar dinheiro é pela recompensa diária, só de abrir o aplicativo no dia o usuário ganha moedas. No Kwai, os valores diários aumentam com o passar do dia e iniciam a partir de 400 Kwai Gold (10 mil moedas equivalem a R$ 1).

Ao final de 7 dias, o participante pode acumular até 45 mil Kwai Gold, o que corresponde a R$ 4,50.

No TikTok, há missões diárias para o usuário e cada uma tem um valor específico de Rubis que podem ser conquistados.

Como transferir o dinheiro no TikTok?

Para ter acesso ao dinheiro, é preciso ter uma conta no PayPal ou alguma das instituições bancárias do Brasil. O usuário precisa vincular a conta ao aplicativo. O dinheiro leva cerca de três dias úteis para ficar disponível na conta. Veja o passo a passo para sacar:

Legenda: Valores de saque no TikTok variam Foto: Reprodução

Vá no perfil do usuário e clique no ícone da moeda dourada;

Depois pressione o botão ‘Sacar’. Os saques são disponibilizados em diferentes valores: R$ 0,40 (para a primeira transação); R$ 1,5; R$ 5; e R$ 10;

Em seguida, adicione o novo método de saque, ou seja, selecione como deseja efetuar a transação e preencha com os dados pessoais;

Com o cadastro feito, vá em ‘Sacar agora’ e confirme a operação.

Como transferir o dinheiro no Kwai?

O funcionamento de saque no Kwai é bastante semelhante ao TikTok e o dinheiro também é liberado em até três dias úteis.

Legenda: Usuário precisa ter conta bancária para receber o dinheiro no Kwai Foto: Reprodução

Vá no perfil do usuário e clique no ícone da moeda dourada;

Clique no saldo e depois em ‘Sacar’. Os saques são disponibilizados em diferentes valores: R$ 0,50 (para a primeira transação); R$ 1,5; R$ 5; R$ 10 e R$ 20;

Em seguida, adicione o novo método de saque que pode ser por PIX ou transferência bancária;

Preencha com os dados pessoais;

Após cadastro, o aplicativo vai mandar um código de confirmação via SMS. Basta inserir o número e confirmar a operação.