O Terminal Pesqueiro de Camocim será concedido à iniciativa privada, informou nesta terça-feira (30) a Companhia Docas do Ceará (CDC). A expectativa é que o edital seja lançado até o segundo semestre deste ano.

De acordo com a Companhia Docas do Ceará, com a publicação da Portaria SAP/MAPA nº 100, de 29/03/2021, a autoridade portuária está apta a explorar a área, de forma direta ou indireta, que será destinada aos serviços de descarga, congelamento, armazenagem, pesagem, beneficiamento e a comercialização de pescado, de abastecimento de gelo, água e combustível, entre outros serviços de interesse do setor produtivo.

A CDC informou que a decisão atende o pleito da diretoria da companhia, "que vinha alinhando as tratativas junto às secretarias de Aquicultura e Pesca de Portos e Transportes Aquaviários há cerca de um ano e meio".

Empresas interessadas

O Terminal Pesqueiro de Camocim possui estrutura pensada para abrigar áreas de comercialização, armazenagem, câmaras frigoríficas, manuseio e triagem de pescado, fábrica de gelo, reservatório para 300 mil litros de água, auditório e vestiários, além de área para ampliação do cais e da estação de efluentes.

Segundo a diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará, Mayhara Chaves, já há empresas interessadas no Terminal Pesqueiro de Camocim.

"Essa ação da Secretaria de Aquicultura e Pesca permitirá, a curto prazo, que o gasto público em uma área ociosa se transforme em geração de emprego e renda, sem falar na movimentação de carga e logística que impulsionará ainda mais o desenvolvimento e a economia do Ceará", afirma.