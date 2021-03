TCU aprova leilão do terminal de granéis do Porto do Mucuripe

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou o leilão do terminal portuário de granéis do Porto do Mucuripe de Fortaleza, anunciou nesta sexta-feira (26) em publicação no Instagram o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas.

Conforme a postagem, o próximo passo após a aprovação do Tribunal de Contas da União é a publicação de edital, que deve ocorrer no início do segundo semestre deste ano. O Ministério da Infraestrutura não deu mais detalhes sobre a concessão.

Investimento

Ainda de acordo com a publicação do ministro, o investimento será de R$ 57 milhões e a operação deve gerar 1,1 mil empregos em toda a cadeia.

O terminal possui 6 mil m², onde os desembarques de trigo respondem por 70,4% das operações de granéis sólidos do porto. Veja a íntegra da publicação: