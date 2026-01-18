Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (18/01)

As dezenas são sorteadas com transmissão pelo canal no YouTube.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios

O SBT divulgou, neste domingo (18), o resultado da Tele Sena Semanal de número 87. A primeira rodada ofereceu um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda ofertou um valor de R$ 300 mil.

O sorteio foi exibido ao vivo pela programação do SBT e também está disponível no canal oficial da Tele Sena no YouTube.

As dezenas do prêmio são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre a partir das 11h.

Veja o resultado

  • 1º sorteio: 02 – 03 – 04 – 09 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
  • 2º sorteio: 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19

Giro da Semana

  • Giro – R$ 100,00: 468
  • Giro – R$ 200,00: 1958
  • Giro – R$ 500,00: 19461
  • Giro – R$ 1.000,00: 01689

Veja também

teaser image
Negócios

Aposta do Ceará acerta a quina na Mega-Sena e leva quase R$ 30 mil

teaser image
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza volta a movimentar mais de 6 milhões de passageiros

Já o resultado do segundo sorteio da Tele Sena de Ano Novo ainda não foi divulgado pelo SBT. 

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

  • Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;
  • Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;
  • Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;
  • Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;
  • Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Tele Sena: confira o resultado deste domingo (18/01)
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (18/01)

As dezenas são sorteadas com transmissão pelo canal no YouTube.

Redação
Há 1 hora
Cartelas da Mega-Sena.
Negócios

Aposta do Ceará acerta a quina na Mega-Sena e leva quase R$ 30 mil

O concurso 2961, realizado no sábado (17/01), não teve ganhadores na faixa principal.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Foto que contém o interior de uma academia no Ceará.
Negócios

Por que Fortaleza se tornou umas das cidades do Brasil com mais academias e profissionais do setor?

Mercado fitness no Ceará dobra praticamente em seis anos.

Luciano Rodrigues
18 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6034, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6034, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2961 deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 41,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2961 deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 41,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3590, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3590, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado da +Milionária 321 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 17,5 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 321 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 17,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado da Loteca 1229 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões
Negócios

Resultado da Loteca 1229 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6930, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 11,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6930, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 11,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2344 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2344 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1165 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1165 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Foto que contém Porto do Pecém, por onde saem principalmente as exportações do Ceará.
Negócios

Quais municípios cearenses lideraram as exportações para a União Europeia?

Países do bloco europeu devem criar maior zona de livre comércio do mundo com acordo com Mercosul.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Paulista contrata fintech cearense para pagar seus 19 mil funcionários

Tudo é feito por meio de aplicativo criado e desenvolvido por jovens especialistas em TI da própria empresa e operado pelo celular

Egídio Serpa
17 de Janeiro de 2026
Fachada da FCPC.
Victor Ximenes

Fundações aceleram fomento à pesquisa científica no Ceará

Victor Ximenes
17 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Cearense espia o Céu e pergunta: E as chuvas? Onde estão as chuvas?

Agropecuária do Ceará depende 100% das águas pluviais. Ciência do clima indica que 2026 poderá ser ano de baixa pluviometria

Egídio Serpa
17 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 799 - Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 950 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 799 - Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 950 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 799 em 16/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3589, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3589, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2913 de hoje, sexta-feira, 16/01; prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2913 de hoje, sexta-feira, 16/01; prêmio é de R$ 8,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2913 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 8,5 milhões.

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6929, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6929, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2876 – Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 3,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2876 – Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 3,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2876 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
imagem mostra aviões da azul e latam estacionados no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza volta a movimentar mais de 6 milhões de passageiros

Igor Pires
16 de Janeiro de 2026
Sede da Infra S.A.
Papo Carreira

Infra S.A. abre inscrição de concurso público com salário de R$ 10 mil; veja cargos

Interessados podem se candidatar até o dia 4 de fevereiro.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Economista português: “Ceará é protagonista da economia azul no Brasil”

Miguel Marques, especialista na economia do mar, sugere que os cearenses invistam na qualificação da mão de obra

Egídio Serpa
16 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE.
Papo Carreira

IFCE abre vagas para curso gratuito de empreendedorismo digital

Podem se inscrever residentes de Fortaleza com idades entre 16 e 35 anos.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Soul Jeri consolida Jericoacoara como maior Réveillon de Praia do Brasil
Negócios

“Soul Jeri” consolida Jericoacoara como maior Réveillon de Praia do Brasil

Mais de 23.595 turistas estiveram presentes na região entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro

Agência de Conteúdo DN
16 de Janeiro de 2026
atriz Deborah Secco posa para a foto utilizando as roupas fitness do Grupo Nayane
Negócios

Grupo Nayane lança marca fitness “Nay Sport” com Deborah Secco como modelo

Com experiência de 20 anos no mercado, o grupo tem sua estreia no mercado fitness estabelecido com novo lançamento.

Agência de Conteúdo DN
16 de Janeiro de 2026
Foto que contém movimentação de contêineres em navio no Porto de Fortaleza.
Negócios

Terminal de contêineres do Mucuripe entra em pacote de concessões com investimento de R$ 400 milhões

Área no Porto de Fortaleza já estava prevista para ser cedida à iniciativa privada em anos anteriores.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Close-up de páginas de passaporte com visto americano estampado, simbolizando processos de imigração e solicitação de visto para os Estados Unidos.
Negócios

Suspensão de vistos por Trump e Copa geram corrida que até triplica procura em Fortaleza

A suspensão é apenas para imigração, mas tem preocupado quem pretende obter o visto de turismo.

Letícia do Vale
16 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Energia elétrica: Lula apaga o sol e acende o carvão

Governo oficializa contrato com empresa de Santa Catarina que produzirá energia elétrica a carvão mineral, a um preço 62% mais caro

Egídio Serpa
16 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2960 desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 35,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2960 desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 35,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026