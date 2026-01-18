Tele Sena: confira o resultado deste domingo (18/01)

O SBT divulgou, neste domingo (18), o resultado da Tele Sena Semanal de número 87. A primeira rodada ofereceu um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda ofertou um valor de R$ 300 mil.

O sorteio foi exibido ao vivo pela programação do SBT e também está disponível no canal oficial da Tele Sena no YouTube.

As dezenas do prêmio são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre a partir das 11h.

Veja o resultado

1º sorteio: 02 – 03 – 04 – 09 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

2º sorteio: 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19

Giro da Semana

Giro – R$ 100,00: 468

Giro – R$ 200,00: 1958

Giro – R$ 500,00: 19461

Giro – R$ 1.000,00: 01689

Veja também Negócios Aposta do Ceará acerta a quina na Mega-Sena e leva quase R$ 30 mil Igor Pires Aeroporto de Fortaleza volta a movimentar mais de 6 milhões de passageiros

Já o resultado do segundo sorteio da Tele Sena de Ano Novo ainda não foi divulgado pelo SBT.

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: