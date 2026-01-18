Tele Sena: confira o resultado deste domingo (18/01)
As dezenas são sorteadas com transmissão pelo canal no YouTube.
O SBT divulgou, neste domingo (18), o resultado da Tele Sena Semanal de número 87. A primeira rodada ofereceu um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda ofertou um valor de R$ 300 mil.
O sorteio foi exibido ao vivo pela programação do SBT e também está disponível no canal oficial da Tele Sena no YouTube.
As dezenas do prêmio são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre a partir das 11h.
Veja o resultado
- 1º sorteio: 02 – 03 – 04 – 09 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
- 2º sorteio: 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19
Giro da Semana
- Giro – R$ 100,00: 468
- Giro – R$ 200,00: 1958
- Giro – R$ 500,00: 19461
- Giro – R$ 1.000,00: 01689
Veja também
Já o resultado do segundo sorteio da Tele Sena de Ano Novo ainda não foi divulgado pelo SBT.
Como apostar pela Internet?
Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.
Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".
Como funcionam os sorteios
Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:
- Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;
- Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;
- Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;
- Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;
- Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.