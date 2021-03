Site e aplicativo da Caixa têm instabilidade há pelo menos 4 dias, relatam usuários

O site e o aplicativo da Caixa vêm apresentando instabilidade desde a última segunda-feira (1º), segundo relatam clientes do banco. Os usuários apontaram, em postagens nas redes sociais, dificuldades para acessar o sistema e realizar transações.

Legenda: Pelo app, usuários não estão conseguindo acessar informações como saldo Foto: Reprodução/Twitter

Em nota, a Caixa confirmou que desde a última segunda-feira "os serviços Internet Banking e app Caixa vêm apresentando intermitência, especialmente em momentos de alta demanda". "Assim que registradas as primeiras intermitências, as equipes do banco passaram a atuar de forma exclusiva para ampliar o volume de acessos simultâneos dos sistemas.

"Os demais canais de atendimento operam normalmente e podem ser utilizados como alternativa: outros aplicativos CAIXA, unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, terminais de autoatendimento e agências, para atendimentos incluídos nos serviços essenciais", destacou a Caixa.

Caralho A CAIXA TÁ FORA DO AR faz mais de uma semana mano #caixa — Brus Porcino (@brusporcino) March 5, 2021

Ninguém se pronuncia sobre o app da #caixa com problemas há dias? @Caixa — Janete Vieira (@janeteCV) March 4, 2021

Conforme relataram os usuários do Twitter, o problema ocorre todo início de mês. Com dificuldades para pagar as contas dentro do vencimento em decorrência da instabilidade das plataformas e para acessar o saldo, clientes fizeram um apelo nas postagens para que o problema seja resolvido.

De acordo com o site Downdetector, por volta das 8h da manhã desta sexta-feira (5) haviam sido registradas 203 notificações. Nas últimas 24 horas, os problemas mais notificados foram relacionadas às operações por celular (46%); acesso à conta (30%) e site (22%).

Com o lockdown em Fortaleza, bancos continuam funcionando, mas, por questões sanitárias, é claro que resolver pendências online é mais recomendado, o que torna ainda mais urgente a resolução do problema nas plataformas digitais da Caixa.