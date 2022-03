Sistema Verdes Mares lança 1ª rádio com transmissão em TV aberta do Brasil; veja programação

O Sistema Verdes Mares (SVM) lança, nesta segunda-feira (14), a primeira rádio com transmissão simultânea em televisão aberta do Brasil. Serão 14 horas de programação jornalística e esportiva, das 5h às 20 horas, transmitida para todo o País.

A novidade da "Verdinha" amplia a abrangência para além das ondas do rádio e se torna multiplataforma de jornalismo popular, com exibição do conteúdo sincronizado em todas as plataformas da TV Diário e da Verdinha (site, rádio e televisão).

O diretor Comercial e Marketing do SVM, Erick Picanço, explica que a essa expansão transforma a Verdinha em um grande modelo de jornalismo popular.

"O público passará a contar com mais conteúdo jornalístico, incluindo reportagens especiais direto das principais regiões do Estado e mais comentários", detalha.

Veja como assistir e ouvir a nova programação

Legenda: Novo estúdio para jornalistas do Sistema Verdes Mares preparado para transmissão simultânea do conteúdo Foto: Kid Jr / SVM

Agora ficou muito mais fácil ficar consumir jornalismo popular de credibilidade de qualquer lugar. Veja abaixo as cinco maneiras de ficar bem informado.

Ouça sintonizando o rádio na frequência AM 810; Assista pelo site da Verdinha Assista também pelo site TV Diário Na TV, sintonize no canal da TV Diário, disponível em TV aberta no canal 22; VIVO HD, no canal 322.1 em Fortaleza; SKY HD, 323.1, em Fortaleza, e Multiplay, canal 522 , também na Capital. Também é possível acessar a programação da rádio, ainda, através de aplicativo disponível nos sistemas Android e IOS.



65 anos de história

Há 65 anos no ar, a Verdinha é uma das emissoras mais tradicionais do Estado. A cobertura atenta do futebol profissional, a presença do humor tipicamente cearense, a credibilidade da informação, a animação de seus comunicadores e o compromisso de estar perto do ouvinte são fatores que determinam sua liderança de audiência.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE