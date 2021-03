Segunda parcela do IPVA 2021 vence nesta quarta-feira (10)

Os proprietários de veículos emplacados no Ceará têm até esta quarta-feira (10) para fazer o pagamento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021. O boleto deve ser emitido através dos aplicativos Ceará App e Meu IPVA ou ainda no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE). O valor pode ser parcelado, sem desconto, em até cinco vezes, desde que seja acima de R$ 100.

De acordo com a Sefaz-CE, o Documento de Arrecadação do Estado (DAE) é gerado a partir da informação do chassi do automóvel ou do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e da placa.

Estão autorizados a receber o pagamento: Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander, Itaú, e casas lotéricas. Há, ainda, a opção de quitar o tributo com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

Após o pagamento da primeira parcela, restarão três cotas, que deverão ser pagas nos dias 12 de abril, 10 de maio e 10 de junho, conforme o cronograma da Pasta.

Arrecadação

A Sefaz-CE calcula que cerca de 1,2 mil contribuintes já quitaram o IPVA. O montante pago resultou no ingresso de aproximadamente R$ 435 milhões aos cofres do Estado.

Ao todo, 516 donos de veículos pagaram o imposto em cota única até o dia 19 de janeiro e aproveitaram o desconto de 5%. Já até o último dia 5 de março, outros 749 mil proprietários haviam quitado a primeira parcela do IPVA.