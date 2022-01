Santander lança programa de renegociação de dívidas com desconto de até 93%

O Santander abrirá agências em todo o Brasil no próximo sábado (22) para dar início ao ‘Desendivida’, campanha de crédito e renegociação de dívidas.

O programa oferecerá descontos de até 93% para correntistas pessoas físicas do banco e condições especiais para pessoas físicas e jurídicas que quiserem obter crédito.

As condições especiais destinam-se a clientes pessoa física do Banco em categorias de crédito pessoal, consignado, imobiliário, auto e preventivos. Já para pessoas jurídicas, haverá oportunidades em capital de giro, antecipação de recebíveis, descontos de duplicatas, conta garantida.

Mais de três mil agências estarão abertas no sábado no período entre 10h e 14h. A campanha segue até o dia 31 de março e as condições estarão disponíveis tanto presencialmente como nos canais digitais.

Condições especiais de crédito

Os correntistas do banco terão acesso a ofertas especiais para contratar crédito nas modalidades pessoal, consignado, garantias (Usecasa e Usecarro) e também poderão ativar o “Pula Parcela”, ou seja, ficar até dois meses sem precisar pagar as parcelas de produtos selecionados.

“Os primeiros meses do ano costumam ser um período que pesa mais no bolso dos brasileiros, e além disso estamos vivendo um entorno mais complexo. Queremos contribuir para um 2022 mais saudável financeiramente, e por isso reunimos uma série de vantagens tanto para renegociar dívidas quanto para contratar crédito”, afirma Vanessa Lobato, vice-presidente executiva de varejo do Santander.

O prazo para quem tiver interesse em tomar crédito com garantia de automóvel imóvel ou consignado é de 60 dias. Para crédito pessoal, o período é de 40 dias. Já para contratos em vigor de crédito imobiliário, é possível ter até 6 meses de fôlego no pagamento das parcelas, de acordo com os critérios de elegibilidade.

Para as empresas, há a possibilidade de concessão de crédito com até 60 dias para começar a pagar. Esse prazo também se aplica para quem quer unificar a fatura do cartão de crédito, os empréstimos e o saldo devedor do limite da conta em uma única parcela mensal.

Caso o cliente deseje utilizar um veículo quitado como garantia, o prazo pode ser estendido para até 180 dias.

Negociação de dívidas

Clientes com dívidas em atraso podem renegociá-las com até 93% de desconto. O banco também oferece a possibilidade de unificar os pagamentos do mês – como cartão de crédito e outras contas – em uma única parcela, tendo prazo de até 60 dias para começar a pagar.

Além disso, também há opções para renegociar dívidas com até 60 dias para começar a pagar, antecipar o recebimento das vendas e equilibrar o fluxo de caixa da empresa.

Mais informações podem ser verificadas pelo site www.santander.com.br/desendivida.