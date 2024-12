Sanauto promove feirão exclusivo de veículos novos e seminovos neste fim de semana

Com condições especiais para quem fechar negócio neste fim de semana, a Sanauto Chevrolet realiza o Feirão Fecha Ano no estacionamento do Atacadão Maraponga, localizado na Avenida Godofredo Maciel, 3190, bairro Maraponga, em Fortaleza. O evento, que começou na última sexta-feira (13), segue neste sábado (14) e domingo (15), promovendo ofertas de destaque para encerrar 2024.

Para quem deseja um Chevrolet 0km, as ofertas incluem preços com nota fiscal de fábrica, financiamento com taxa zero em até trinta parcelas, supervalorização do usado em até 100% da tabela Fipe, bônus de R$ 1.000 em acessórios e outras condições exclusivas.

Em relação aos seminovos, as vantagens incluem parcelas a partir de R$ 799, isenção da taxa de transferência e tanque cheio grátis. As condições são válidas exclusivamente para os dias do feirão e não podem ser acumuladas com ofertas paralelas.

O Feirão Fecha Ano é uma oportunidade única para quem busca renovar o veículo com economia e benefícios diferenciados. Os clientes também poderão aproveitar o suporte da equipe de vendas no local, além de conferir mais informações e detalhes no site oficial: https://www.sanautochevrolet.com.br/.

“As ofertas e condições são exclusivas para o Feirão Fecha Ano Sanauto. Moradores da Maraponga e dos bairros próximos poderão aproveitar o momento, pois essa é a oportunidade de começar 2025 de carro novo”, comenta Kelly Sabina, gerente comercial da Sanauto Chevrolet.

Mais informações:

Site: https://www.sanautochevrolet.com.br/

Instagram: @sanautochevrolet

Datas e horários: 13/12 (sexta-feira, das 8 às 18 horas), 14/12 (sábado, das 8 às 18 horas) e 15/12 (domingo, das 9 às 17 horas)

Endereço: Avenida Godofredo Maciel, 3190 - Maraponga, Fortaleza-CE