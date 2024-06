Sanauto oferece condições exclusivas em veículos zero da Chevrolet, neste sábado (15)

Para quem sonha com a conquista do carro zero quilômetro, a Sanauto, concessionária Chevrolet no Ceará, vai facilitar a aquisição de veículos com o Super Saldão Sanauto, neste sábado (15). De 8h às 20h, na unidade localizada na Avenida Barão de Studart, o público poderá conferir descontos, vantagens e bônus exclusivos.

De acordo com Jefferson Goes, gerente comercial da Chevrolet Sanauto, os destaques desta promoção incluem veículos Chevrolet 0km a partir R$ 84.990,00 e Chevrolet Tracker com bônus de até R$ 15 mil na troca do veículo usado, entre outras ofertas. Além disso, a loja oferecerá condições especiais, como taxa zero, entrada facilitada em até 10 vezes sem juros no cartão, entre outros.

O gerente comercial garante que, além dos descontos irresistíveis, a Sanauto irá cobrir qualquer oferta e a equipe da loja se compromete a superar as expectativas dos clientes. “Será um grande dia com ofertas exclusivas para quem busca ter seu primeiro veículo ou trocar o que já tem. Além do melhor atendimento da cidade, a Sanauto estará cobrindo quaisquer oferta”, afirma Jefferson Goes.

Para proporcionar a melhor experiência de venda aos clientes, a concessionária ainda oferecerá música, buffet e bebidas durante todo o evento.

Serviço

Super Saldão Chevrolet

Quando: 15 de junho, das 8h às 20h

Instagram: @sanautochevrolet

Facebook: Sanauto Chevrolet

Site: https://www.sanautochevrolet.com.br

Endereço: Av. Barão de Studart, 1630. Aldeota.

Telefone: (85) 3306-7700

Whatsapp: +55 (85) 98167-1700