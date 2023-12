Que horas sai o sorteio da Mega da Virada 2023?

O sorteio da Mega da Virada 2023 acontece neste domingo (31) com o maior prêmio da história da loteria brasileira. A pessoa premiada poderá ganhar até R$ 570 milhões.

Segundo o site oficial da Caixa, as chances de acertar os seis números é de 1 em 50.063.860. Contudo, quem acerta cinco ou até quatro números também é beneficiado.

Veja também

Quando acontece o sorteio

O sorteio da Mega da Virada acontece neste domingo, às 20h (horário de Brasília). O momento será transmitido ao vivo no canal da Caixa no YouTube.

Como apostar

As apostas continuam abertas até as 17h de hoje. A aposta mínima custa R$ 5 presencialmente na lotérica ou R$ 30 se o jogo for feito pela internet.

Ao todo, existem quatro formas de apostar na Mega da Virada: presencialmente, em alguma loteria autorizada pela Caixa, pelo site, pelo aplicativo e pelo Internet Banking.