Quatro apostas do Ceará acertam cinco números na Mega-Sena e levam até R$ 180 mil

Quatro apostas do Ceará acertaram a quina na Mega Sena sorteada nesta quarta-feira (8). Todos os palpites vencedores foram realizados em Fortaleza. O valor recebido entre os ganhadores variou de R$ 45.102,73 e R$ 180.410,92.

O concurso 2562 aconteceu às 20h, sido transmitido ao vivo pelo perfil da Loterias Caixa no Facebook e no canal da Caixa Econômica no YouTube.

As dezenas sorteadas foram: 34 – 41 – 44 – 54 – 66.

No prêmio principal, duas apostas de São Paulo levaram a bolada de R$ 76.403.943,65.