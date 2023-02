Disney anuncia demissão de 7 mil funcionários e restruturação

O CEO da Disney, Bob Iger, anunciou nesta quarta-feira (8) uma restruturação que resultará na demissão de 7 mil funcionários. A decisão foi divulgada em conferência com investidores.

A demissão em massa é uma das medidas para atingir o objetivo de economizar US$ 5,5 bilhões, segundo o The New York Post. "Não tomo essa decisão levianamente", disse Bog Iger.

Devem ser demitidos cerca de 3,6% da força global da Disney. O CEO explicou o plano de corte de gastos, além de divulgar lucro ajustado por ação de 99 centavos - acima da estimativa de 78 centavos.

O lucro líquido ficou em US$ 1,279 bilhão, abaixo da estimativa de analistas.

A empresa planeja cortar US$ 2,5 bi em vendas, despesas gerais e outros custos operacionais. Outros US$ 3 bilhões em economia devem vir de reduções em conteúdo não esportivo, incluindo demissões.

Restruturação

Conforme o The New York Post, a empresa lida com a pressão de tornar o streaming Disney + lucrativo. O serviço teve queda nas assinaturas, com perda de mais de US$ 1 bilhão.

A Disney deve se reorganizar em três segmentos: uma unidade de entretenimento para filmes e streaming, uma focada em esportes com a ESPN e a outra para os parques e produtos.

Na nova estrutura, os líderes criativos do streaming devem voltar a determinar quais filmes e séries serão feitos e como o conteúdo será distribuído e comercializado.

Bob apontou que a prioridade nº 1 deve ser retornar os valores aos acionistas. As ações subiram US$ 10 no mercado após o anúncio da restruturação.

O último corte realizado pela Disney foi durante a pandemia, que resultou na demissão de 32 mil trabalhadores.

