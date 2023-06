Quando é o sorteio da Quina de São João em 2023? Confira

Com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no Youtube, a Quina de São João será sorteada no fim deste mês e tem prêmio estimado em R$ 200 milhões. Para tentar a sorte, os interessados poderão apostar presencial ou virtualmente.

Despedindo-se das festas juninas, o sorteio ocorrerá no dia 24 de junho, às 20h, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

PRÊMIO

Anteriormente, a estimativa de prêmio para o concurso estava em R$ 180 milhões. Porém, devido ao grande número de bilhetes vendidos, o pagamento aumentou para R$ 200 milhões.

Caso o ganhador conquiste a “bolada” sozinho, será possível utilizar a quantia para adquirir um imóvel, no valor de R$ 7,4 milhões, em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, segundo a Caixa.

COMO JOGAR NA QUINA DE SÃO JOÃO?

Para jogar no concurso, é necessário marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. Se o participante não confiar na própria sorte, ele poderá optar pela “Surpresinha”, modalidade em que o sistema escolhe quais números serão apostados. Aqueles que acertarem 2, 3, 4 ou 5 itens ganham.

Caso ninguém atinja o número máximo de acertos, o prêmio será dividido entre os acertadores da faixa seguinte e assim por diante, seguindo as regras de cada categoria. Vale ressaltar que, assim como os outros concursos especiais da Caixa, a Quina de São João não é acumulativa.

APOSTAS

A aposta simples do concurso custa R$ 2,50 e pode ser realizada nos volantes da Quina.

Os apostadores devem registrar seus palpites até as 18h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o País, no app Loterias Caixa ou no portal Loterias Caixa.