Concurso do Banco do Brasil divulga notas da redação nesta segunda (5); veja como acessar

Candidatos que fizeram a prova do concurso do Banco do Brasil poderão saber, nesta segunda-feira (5), a nota preliminar da redação e a pontuação que obtiveram na avaliação objetiva. Os resultados estão disponíveis no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do exame. O gabarito foi divulgado no último dia 24 de abril.

O concurso teve quase 1,5 milhão de inscritos. Contudo, mais de 700 mil pessoas não fizeram a prova, uma taxa de abstenção em torno de 47,6%. São oferecidas, no total, 2.149 vagas para agente comercial e 2.150 para agentes de tecnologia. Além disso, 2.226 serão selecionados para o cadastro de reserva.

Os candidatos terão esta segunda e terça-feira (6) para solicitar a revisão das notas no site da Cesgranrio. O resultado final do processo será divulgado no dia 14 de julho.

Salário

O salário inicial dos aprovados no concurso é de R$ 3.622,23 por uma jornada de 30 horas semanais, além de auxílio de R$ 1.014,42 para alimentação ou refeição, cesta-alimentação de R$ 799,38, auxílio-creche, participação nos lucros ou resultados, previdência complementar, plano de saúde, plano odontológico, auxílio a filho com deficiência e acesso a programas de educação e capacitação.

As vagas são nas agências do Banco do Brasil em todo o País.

Concorrentes na área de tecnologia poderão receber mais de R$ 7 mil no futuro, se passar por treinamentos internos e promoções. Depois, será possível passar para a fase dois, com salário de R$ 6 mil, também por 30 horas semanais.

Após 90 dias de "teste", o aprovado poderá ocupar o cargo de assessor três da área, com salário de R$ 7.254,40 pela mesma carga horária semanal. Outra vantagem é a possibilidade de trabalhar em home-office, num modelo híbrido.