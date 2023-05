Banco do Brasil distribuirá R$ 2,2 bilhões em dividendos

Foi um dia animado o de ontem, segunda-feira, 15, na Bolsa de Valores Brasileira B3, que fechou o pregão com alta de 0,52%, aos 109.029 pontos. O dólar, por sua vez, caiu bastante, encerrando o dia negociado a R$ 4,89, o menor valor desde junho do ano passado, um recuo de 0,71%. Nos últimos cinco dias, o dólar perdeu 2,47%.

Essa queda do dólar está relacionada com informações vindas dos Estados Unidos, segundo as quais a indústria norte-americana dá sinais de contração como consequências das restrições ao crédito e da severa política monetária imposta pelo Federal Reserve.

Neste momento, o que preocupa é a situação do governo dos Estados Unidos, que ultrapassou o teto de sua dívida trilionária. O Federal Reserve, que é o Banco Central de lá, adotou uma medida que está permitindo o funcionamento do governo, mas essa permissão terminará no próximo mês de junho.

O presidente Biden está tentando, até agora sem sucesso, um acordo entre os partidos Democrata e Republicano no sentido de que o Congresso aprove um novo teto para a dívida do país. Se esse acordo não for celebrado, os Estados Unidos serão obrigados a suspender o pagamento dos juros de sua dívida, o que terá uma repercussão catastrófica na economia do país e na economia do mundo.

A maioria dos países têm títulos da dívida norte-americana, inclusive o Brasil e a China, o que revela a gravidade do problema que causará um calote norte-americano.

Ontem, foi divulgado o balanço do Banco do Brasil relativo ao terceiro trimestre deste ano. O principal banco público brasileiro registrou – de janeiro a março de 2023 – um lucro líquido de R$ 8,55 bilhões, ou seja, 28,9% maior do que o lucro do mesmo trimestre de 2022, mas 5,4% menor do que o lucro do quarto trimestre do ano passado.

O Banco do Brasil informou que distribuirá R$ 2,2 bilhões, em forma de dividendos, aos seus acionistas. Esse pagamento será feito de uma só vez, no dia 12 do próximo mês de junho.

Tambédm foi divulgado ontem o balanço do primeiro trimestre deste ano da rede de lojas Magazine Luiza – a Magalu. A empresa controlada por Luiza Trajano teve um prejuízo – de janeiro a março – de R$ 391,2 milhões.

A receita líquida da Magalu, no primeiro trimestre de 2023, alcançou a montanha de R$ 9,067 bilhões.

A Magalu fechou, nos últimos 12 meses, nove lojas, um centro de distribuição e 165 quiosques. No primeiro trimestre deste ano, porém, nenhuma loja foi fechada, embora tenham sido extintos 37 quiosques.

Sem mais balanços de empresas serem publicados, a Bolsa de Valores B3 vai movimentar-se, a partir de hoje, com atenção voltada para Brasília, onde está começando, efetivamente, o debate no Parlamento sobre a proposta do novo arcabouço fiscal. O relator da proposta, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, já concluiu o seu relatório.

Ontem, Cajado reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, e em seguida disse aos jornalistas que seu relatório não inclui a punição aos gestores que descumprirem as metas da nova matriz fiscal. A oposição já se manifestou contra, pois entende que o descumprimento das metas é ato grave, que merece punição. O governo, porém, apoia a sugestão do relator e votará a favor.

Atualmente, o teto de gastos pune severamente o gestor público que comete crime de responsabilidade por não cumprir o que diz a Lei. A ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment porque cometeu as chamadas pedaladas fiscais. E será neste ponto da proposta do novo arcabouço fiscal que oposição e governo duelarão nos debates na Câmara e no Senado.

Na China, foram divulgados nesta terça-feira,16, os dados do crescimento industrial e das vendas do varejo. Os números vieram bem abaixo do esperado pelo mercado.

O crescimento da indústria foi de 5,6%, muito aquém dos 10,9% previstos pelo mercado; e as vendas do varejo subiram 18,4%, todavia abaixo dos 21% aguardados pelo mercado.

Esses dados repercutiram imediatamente na Bolsa de Londres, onde o preço do petróleo está registrando hoje queda de 0,13%, negociado a US$ 75,13 por barril.