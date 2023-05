Patriolino reúne Sinduscon para debater Hidrogênio Verde

Amanhã, terça-feira, 16, às 15h, no auditório do 5º andar do edifício sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-CE) promoverá um debate sobre o potencial do Hidrogênio Verde e sua conexão com o setor da construção civil.

O presidente da Fie, Ricardo Cavalcante, compartilhará seu conhecimento e experiência sobre o Hidrogênio Verde, apresentando as oportunidades e os desafios desse setor em constante crescimento.

A FIec é parceira, juntamente com a Universidade Federal do Ceará (UFC) do projeto de implantação do futuro Hub do Hidrogênio Verde (H2V) no Complexo do Pecém.

Para o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, o debate será um momento para trocar experiências e discutir estratégias que impulsionem o desenvolvimento sustentável do Estado.

"Será uma oportunidade única para os empresários locais conhecerem mais sobre as possibilidades de investimento no setor do Hidrogênio Verde, e como podem beneficiar-se das possibilidades que esse mercado promissor oferece", afirmou ele.

O Hidrogênio Verde é uma das grandes apostas para a transição energética global, e o Ceará tem um grande potencial para se tornar um dos principais produtores desse recurso no país.