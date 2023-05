Grupo Marquise anuncia seu novo CEO: Hamilton Amadeo

Substituição no Grupo Marquise, um dos maiores conglomerados empresariais do Ceará: saem José Carlos Pontes e Erivaldo Arrais, fundadores e sócios da empresa, cada um com 50% do seu capital, e entra Hamilton Amadeo, novo CEO da companhia, escolhido por eles.

Amadeo assumirá o comando executivo do Grupo Marquise no dia 5 do próximo mês de junho.

O Grupo Marquise alcançou, no ano passado, uma receita bruta de R$ 1,77 bilhão, com previsão de faturamento de R$ 2 bilhões neste ano.

A decisão tomada por José Carlos Pontes e Erivaldo Arrais de afastarem-se do comando diário da sua empresa faz parte do processo de estruturação e fortalecimento da governança corporativa do Grupo Marquise, que vem sendo realizado nos últimos anos para dar suporte e segurança ao crescimento dos seus negócios.

José Carlos Pontes e Erivaldo Arraes, seguirão integrando o Conselho de Administração da empresa.

Graduado em engenharia civil, Hamilton Amadeo tem mais de 27 anos em cargos de diretoria, dos quais 14 anos como CEO. Conta com grande experiência no setor de concessões e PPPs de infraestrutura, destacando-se nas áreas de Saneamento e Rodovias.

Ele tem histórico de implantação de empresas de sucesso, tais como Ecorodovias, CIBE e Aegea. Recebeu o prêmio “Executivo de Valor”, no setor de Saneamento, nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, do jornal Valor Econômico.

Foi cofundador e CEO da VirtuGNL, a maior empresa de logística de Gás Natural Liquefeito do país. Foi CEO da Aegea de 2010 a 2020 e presidente do seu Conselho de Administração de 2012 a 2018. É presidente do Conselho de Administração da Copasa – Companhia de Saneamento de Minas Gerais, desde abril de 2022.