Inscrições do Enem 2023 começam nesta segunda-feira (5); saiba como participar

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 começam nesta segunda-feira (5). Os interessados em participar do certame devem se candidatar virtualmente até o dia 16 de junho, através da Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas deste ano devem ser aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Para inscrição, os estudantes devem desembolsar R$ 85 de taxa, que deve ser paga até o dia 21 junho. Ficam livre desta obrigação somente os indivíduos que conseguiram direito à isenção, que pode ser solicitada em abril. É importante frisar que os alunos dispensados do valor ainda devem se inscrever para garantir a participação no Enem 2023.

No primeiro domingo de aplicação das provas, os candidatos terão 5h30 para responder 90 questões objetivas de linguagens (português e inglês ou espanhol) e ciências humanas, além da redação. Já no domingo seguinte, são 5h para 90 perguntas sobre matemática e ciências da natureza.

As notas do exame permitem acessar ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), concorrer às bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e financiar a faculdade pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024, no mesmo endereço eletrônico.

Passo a passo para se inscrever no Enem 2023

1) Acesse a Página do Participante

Foto: reprodução

As inscrições do Enem 2023 são feitas pela Página do Participante. Ao entrar no site, a assistente virtual "Nanda" lhe dará boas-vindas, explicará que na página é possível fazer a inscrição do exame e consultar resultados de edições anteriores. Você terá que fazer o login no portal gov.br para iniciar a inscrição. Se não tiver cadastro, basta criar e retornar à Página do Participante

Ao clicar em "Inscrição", a robô solicitará que você clique na imagem correspondente ao que foi pedido por ela, o que o Inep adota como etapa de segurança.

2) Informe os dados pessoais

Após clicar na imagem, você terá que informar o seu CPF. Em seguida, será necessário digitar a data de nascimento.

É obrigatório que o número do CPF seja seu. Não é possível se inscrever com o documento de outra pessoa. A documentação servirá de identificação do participante durante todo o processo do Enem 2023 e também de outras edições, caso o estudante faça novamente a prova.

Na tela seguinte, será pedido o preenchimento de informações como sexo, cor/raça, estado civil e nacionalidade.

Na sequência, você terá que informar a cidade e o estado onde nasceu. Por último, a Nanda solicitará o CEP do local em que você mora. Quem não sabe pode procurar no site dos Correios.

Com o CEP preenchido, você verá o nome de sua cidade e seu bairro. Basta preencher o número e o complemento (opcional).

3) Língua estrangeira

Para a prova de Linguagens códigos e suas tecnologias, o estudante precisa selecionar um entre dois idiomas, já no processo de inscrição: inglês ou espanhol.

4) Escolaridade

Também será necessário que o participante preencha com algumas informações pessoais, referentes à escolaridade, se está cursando ou não o ensino médio, se já é formado ou se não concluiu e não está cursando o ensino médio.

5) Taxa de inscrição

Após o envio de informações adicionais, o participante deve preencher um questionário de 20 questões sobre a sua situação socioeconômica.

Se o candidato não conseguiu a isenção da taxa de inscrição, é necessário efetuar o pagamento do valor de R$ 85.

Confira o calendário Enem 2023: