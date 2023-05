Produtores rurais do Ceará se reúnem no Sertão Central para discutir setor agropecuário

Temas de interesse do agropecuarismo cearense foram debatidos neste sábado (6), durante o primeiro Encontro de Produtores do Sertão Central. O evento, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) e realizado em Quixeramobim, teve a participação de cerca de 1.500 produtores.

A reunião discutiu temas como a gestão da produção de leite - setor no qual Quixeramobim se destaca -, o uso das águas do rio São Francisco para irrigação agrícola, o preço da energia para estabelecimentos rurais e condição das estradas que cortam os polos agrícolas.

O evento foi liderado pelo presidente da Faec, Amílcar Silveira. Ele destacou problemas enfrentados por pequenos e médios produtores, mas ponderou que o setor deve dobrar a assistência técnica a essas pessoas em breve.

Amílcar também exaltou a união da categoria e ponderou que seus representantes devem buscar melhorias para o agropecuarismo junto às diversas esferas de governo.

Legenda: O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, também marcou presença no evento Foto: Divulgação/Faec

Além dos produtores, o Encontro teve participação do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante; do titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho; do senador Cid Gomes, de prefeitos da região e de outros políticos.

O Encontro do Sertão Central foi o primeiro de uma série que a Faec deve realizar nas demais regiões do Estado, mobilizando outros agropecuaristas e sindicatos rurais.

Em 2022, a agropecuária cearense apresentou um crescimento de 7,7%, o maior entre os setores que compõem o PIB do Ceará, de acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), superando indústria e serviços.

