Prêmio de R$ 100 mil do 'Sua Nota Tem Valor' será sorteado nesta quarta-feira (19)

A 18ª edição do prêmio "Sua Nota Tem Valor" está marcado para esta quarta-feira (19) e vai revelar o vencedor de R$ 100 mil da campanha Pontue em Dobro, de dezembro de 2021. A premiação contempla ainda 15 prêmios de R$ 5 mil para pessoas e instituições sem fins lucrativos.

O valor de R$ 300 mil será dividido entre as entidades cadastradas.

Os ganhadores serão contemplados com base no concurso 5631-6 da Loteria Federal.

Iniciativa da Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Governo do Estado, o "Sua Nota Tem Valor" tem o objetivo de estimular a cidadania fiscal, a solidariedade e a inclusão social e de conscientizar a população sobre a importância de pedir notas e cupons fiscais. Assim, é possível assegurar o recolhimento dos tributos.

Os participantes do programa já podem conferir os bilhetes no aplicativo Ceará App ou site do programa. Para este sorteio, foram gerados 4.613.589 bilhetes, oriundos de notas fiscais emitidas entre 1° e 31 de dezembro de 2021.

Os nomes dos ganhadores serão divulgados na quinta-feira (20) após auditoria. A entrega simbólica dos prêmios será transmitida, no dia 28 de janeiro, pela TV Ceará e pelo canal da Sefaz no YouTube.

Sua Nota Tem Valor

Em mais de um ano de existência, o programa já contabiliza a entrega de mais de R$ 7 milhões, beneficiando com as premiações dos sorteios e rateios 171 pessoas e 310 instituições.

Atualmente, mais de 167 mil participantes pessoas físicas e 400 instituições sem fins lucrativos, que atuam nas áreas de assistência social, esportes, saúde, educação, cultura, apoio aos animais e religiosas, estão cadastradas no "Sua Nota Tem Valor".

