Prêmio da Mega-Sena deste sábado é de R$ 75 milhões; veja como apostar

O sortudo que acertar seis dezenas no Concurso 2.559 da Mega-Sena, realizado neste sábado (28) em São Paulo, faturará o prêmio de R$ 75 milhões, oferecido pela Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorrerá às 20h, no Espaço da Sorte.

A premiação deste final de semana soma-se ao acumulado do concurso 2.558, realizado na quarta-feira (25), e não teve ganhadores na faixa principal. Na ocasião, foram sorteados os numerais: 02 - 10 - 18 - 25 - 34 - 44.

Os interessados na “bolada” poderão apostar até às 19h, no horário de Brasília, em qualquer casa lotérica do país, ou através da internet, no site da Caixa, que pode ser acessado por celular, computador ou outros dispositivos. Antes de realizar o palpite virtual, entretanto, é necessário que o indivíduo cadastre-se na plataforma, seja maior de idade, e preencha o número do cartão de crédito.

A aposta mais simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. O valor vai aumentando de acordo com a quantidade de números apostados: quanto maior, mais caro.