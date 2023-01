Grupo de apostadores denuncia organizador de bolão premiado na Mega da Virada em SP

Moradores de São José da Bela Vista, em São Paulo, registraram boletim de ocorrência contra um homem que organizou um bolão que faturou R$ 108,3 milhões na Mega da Virada, em dezembro passado.

O grupo alega que o suspeito angariou o dinheiro de 44 apostadores, mas usou o valor para fazer duas apostas: uma com nove pessoas e outra com 35 — e apenas a de nove integrantes venceu. Porém, a separação entre os grupos não tinha sido comunicada aos integrantes.

Segundo o G1, com informações dos advogados de defesa do apostador, ele nega que tenha agido de má-fé e disse que os nove integrantes do bolão vencedor tiveram de sair da cidade por terem sofrido ameaças.

Na sexta-feira (6), a Caixa Econômica Federal informou que as nove cotas do bolão de São José da Bela Vista foram sacadas, o equivalente a R$ 12 milhões para cada apostador.

Dois bolões

Depois do sorteio da Mega, orientado por um advogado, um morador da cidade, que não quis se identificar, registrou um boletim de ocorrência sobre o caso na Polícia Civil.

No relato, ele disse que, no dia 20 de dezembro, foi procurado pelo organizador da aposta para participar de um bolão da Mega da Virada com a cota de R$ 30. Contudo, de acordo com o morador, em nenhum momento foi explicado que seriam feitos dois bolões.

Depois que o sorteio foi feito, no dia 31 de dezembro, o homem entrou em contato com o organizador e foi informado da aposta de dois bolões diferentes. Segundo o G1, ainda com informações da suposta vítima, todos os 35 participantes não premiados têm áudios e comprovantes dos pagamentos.

"Ele [organizador] fala: 'Vamos participar do bolão com a gente. Você faz o pagamento de um valor e vai estar automaticamente participando'. Dessa forma, individualmente, ele fazia a conexão com essas pessoas e ia arrecadando os valores para fazer o bolão", relatou o advogado Mario Alexandre Silva Bassi, que representa dez apostadores.