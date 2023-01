Caixa libera parcela de janeiro do Bolsa Família para beneficiários com NIS de final 9

Os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9 já podem receber, neste sábado (28), a parcela de janeiro do Bolsa Família. O valor, pago pela Caixa Econômica Federal, tem mínimo correspondente à R$ 600, e deveria ser depositado apenas na segunda-feira (30), mas foi antecipado para o sábado anterior no aplicativo Caixa Tem.

Em janeiro, o programa de transferência de renda do Governo Federal impactará a vida de 21,9 milhões de famílias brasileiras, tendo um gasto de R$ 13,38 bilhões, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Em média, a quantia recebida, por família, é de R$ 614,21.

O programa, que voltou a se chamar “Bolsa Família” neste mês, tem valor mínimo de R$ 600 aprovado pela Emenda Constitucional da Transição. O documento também autorizou o gasto de até R$ 145 bilhões fora do teto de gastos de 2023., dos quais R$ 70 bilhões serão encaminhados ao benefício.

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu que a preservação da parcela mínima segue o que foi acordado entre seu governo e o Congresso Nacional. “Começaremos o pagamento de R$ 600 para famílias beneficiárias. Compromisso firmado durante a campanha e que conseguimos graças a PEC que aprovamos ainda na transição, já que o valor não tinha sido previsto no orçamento pelo governo anterior”, publicou.

Também previsto, o pagamento extra de R$ 150 para as famílias que tenham crianças com até 6 anos ainda não começou a ser feito. A previsão é que a quantia só seja repassada a partir de março, depois de uma revisão severa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com o intuito de identificar e eliminar fraudes, de acordo com Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social.

Tradicionalmente, a parcela pode ser sacada nos últimos dias úteis de cada mês. No aplicativo Caixa Tem, os beneficiários podem consultar o valor do benefício, a composição das parcelas, e as datas de pagamento, sendo possível, por exemplo, verificar que aqueles que possuam NIS com final 0 receberão o valor na próxima terça-feira (30).

AUXÍLIO GÁS

Repassado a cada dois meses, o pagamento do Auxílio Gás não será feito em janeiro. No próximo mês, no entanto, deve ser depositado normalmente.

A lei define que o auxílio só pode beneficiar indíviduos que estejam inscritos no CadÚnico, e tenham, ao menos, um membro da família recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, também é estabelecido que a mulher à frente da família tem preferência, assim como mulheres que tenham sofrido violência doméstica.